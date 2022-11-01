RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 306307308309

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:36

  PUMB написав:
  lara_08 написав:Третий месяц не дают выбирать кешбэк от банка, только убогий кешбэк по партнёрам предлагают. Их там переклинило походу конкретно. Ни один банк,кроме Пумбы мне ничего не ограничивал.

Для різних клієнтів сформовані різні пропозиції по кешбеку. Вам запропоновано пропозиції від партнерів.

Яркий пример "клиентоориентированости" от Пумба.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 22.04.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 306307308309
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, lloydbanksua, ramaz, root, vitaliy1111 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1980)
01.11.2022 19:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.