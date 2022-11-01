PUMB написав:
Для різних клієнтів сформовані різні пропозиції по кешбеку. Вам запропоновано пропозиції від партнерів.
Яркий пример "клиентоориентированости" от Пумба.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 18:36
Яркий пример "клиентоориентированости" от Пумба.
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