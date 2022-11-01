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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 306307308309

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:36

  PUMB написав:
  lara_08 написав:Третий месяц не дают выбирать кешбэк от банка, только убогий кешбэк по партнёрам предлагают. Их там переклинило походу конкретно. Ни один банк,кроме Пумбы мне ничего не ограничивал.

Для різних клієнтів сформовані різні пропозиції по кешбеку. Вам запропоновано пропозиції від партнерів.

Яркий пример "клиентоориентированости" от Пумба.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 20:32

  PUMB написав:
  Искатель написав:Третий месяц без кешбэка. ПУМБ идёт за русским военным кораблем.

Вітаємо! Банк періодично формує різні пропозиції по кешбеку для клієнтів. Наразі, вибірка пропозицій для учасників акції визначається з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів у тому числі й історії користування клієнтом продуктами банку.

От тому банк разом з моделлю автоматичного алгоритму йде... по вказаній вище адресі.

У грудні заберу депозит останній і... всі картки займуть гідне місце на поличці з пилюкою...
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 20:38

Не так много банков которые сейчас вообще заливают кредитку, особенно в городах приближ. к линии военных действий. Поэтому я уже не сильно смотрю на кэши, а смотрю что бы не урезали по 0000, как ранее сделал А банк, Приват. Изя не наливает, Спорт тоже по 000 свёл, Акорд не даёт карту с лимитом, др. тоже на горячке морозятся - НЕЗЯ говорят..вы живёте в городе - зоне риска. :(
Моно и ПУМБ пока держатся.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 20:57

  PUMB написав:
  lara_08 написав:Третий месяц не дают выбирать кешбэк от банка, только убогий кешбэк по партнёрам предлагают. Их там переклинило походу конкретно. Ни один банк,кроме Пумбы мне ничего не ограничивал.

Для різних клієнтів сформовані різні пропозиції по кешбеку. Вам запропоновано пропозиції від партнерів.

Бред. Никто там ничего не анализирует каждый месяц. Просто три месяца назад какой-то "гений" в ПУМБе рубанул ряд клиентов, которые по его мнению выбирали много кешбэка. Вот так всё и осталось по сей день. Новых уже не рубят клиентов, а старых по которым уже несколько месяцев нет кешбэка реанимировать никто не собирается. О них попросту забыли. Альфа в этом плане поступает намного разумнее предлагая кешбэк на месяц без той категории,что была максимально выбрана, а остальные даёт выбирать.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:14

Re: ПУМБ

  lara_08 написав:Бред. Никто там ничего не анализирует каждый месяц.

мне проанализировали - подняли комуналь до 5%
в прошлом било 2. И дали транспорт 50% , хотя МНЕ ЕГО ТРАТИТЬ НЕКУДА.
------------------
а киевлянену с белой зарплатой так и оставили комуналь 2 и транспорт 20% ,
хотя ему БОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНО .
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:28

  Игорь Алексеевич написав:Не так много банков которые сейчас вообще заливают кредитку, особенно в городах приближ. к линии военных действий. Поэтому я уже не сильно смотрю на кэши, а смотрю что бы не урезали по 0000, как ранее сделал А банк, Приват. Изя не наливает, Спорт тоже по 000 свёл, Акорд не даёт карту с лимитом, др. тоже на горячке морозятся - НЕЗЯ говорят..вы живёте в городе - зоне риска. :(
Моно и ПУМБ пока держатся.

Хм, я как-бы официально не то, что приближен к боевым действиям, а вообще на оккупированной территории. Так вот Приват - единственный банк, который лимит не урЕзал, и не урезАл даже в самые тяжелые времена.
По другим банкам типичное поведение такое: с началом боевых действий срезали всё в ноль, потом некоторые из них, включая ПУМБ, от щедрот налили тысяч по десять примерно. Довоенные лимиты были, разумеется, в разы больше. С тех пор ни один из банков по своей инициативе лимит не поднял. Заявки я никакие не делал, (а в ПУМБе это вообще невозможно).

Из особо отличившихся - Райффайзен, который мне кредитку вообще не дал еще до войны, и ТАС, который кредит так и не открыл на Б5, несмотря на наличие немаленького депозита.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:31

  PUMB написав:
  Искатель написав:Третий месяц без кешбэка. ПУМБ идёт за русским военным кораблем.

Вітаємо! Банк періодично формує різні пропозиції по кешбеку для клієнтів. Наразі, вибірка пропозицій для учасників акції визначається з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів у тому числі й історії користування клієнтом продуктами банку.

О, а може шановний представник розповість, як вивести 95 гривень акційного кешбеку, якщо виход можливий від 100, а більше пропозицій не дають? Партнерськими, навіть за наявності, скористатися можливості немає через географічне розташування тих партнерів :-)
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