PUMB написав:
Для різних клієнтів сформовані різні пропозиції по кешбеку. Вам запропоновано пропозиції від партнерів.
Яркий пример "клиентоориентированости" от Пумба.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 18:36
Яркий пример "клиентоориентированости" от Пумба.
Додано: Вів 01 лис, 2022 20:32
От тому банк разом з моделлю автоматичного алгоритму йде... по вказаній вище адресі.
У грудні заберу депозит останній і... всі картки займуть гідне місце на поличці з пилюкою...
Додано: Вів 01 лис, 2022 20:38
Не так много банков которые сейчас вообще заливают кредитку, особенно в городах приближ. к линии военных действий. Поэтому я уже не сильно смотрю на кэши, а смотрю что бы не урезали по 0000, как ранее сделал А банк, Приват. Изя не наливает, Спорт тоже по 000 свёл, Акорд не даёт карту с лимитом, др. тоже на горячке морозятся - НЕЗЯ говорят..вы живёте в городе - зоне риска.
Моно и ПУМБ пока держатся.
Додано: Вів 01 лис, 2022 20:57
Бред. Никто там ничего не анализирует каждый месяц. Просто три месяца назад какой-то "гений" в ПУМБе рубанул ряд клиентов, которые по его мнению выбирали много кешбэка. Вот так всё и осталось по сей день. Новых уже не рубят клиентов, а старых по которым уже несколько месяцев нет кешбэка реанимировать никто не собирается. О них попросту забыли. Альфа в этом плане поступает намного разумнее предлагая кешбэк на месяц без той категории,что была максимально выбрана, а остальные даёт выбирать.
Додано: Вів 01 лис, 2022 21:14
Re: ПУМБ
мне проанализировали - подняли комуналь до 5%
в прошлом било 2. И дали транспорт 50% , хотя МНЕ ЕГО ТРАТИТЬ НЕКУДА.
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а киевлянену с белой зарплатой так и оставили комуналь 2 и транспорт 20% ,
хотя ему БОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНО .
Додано: Вів 01 лис, 2022 21:28
Хм, я как-бы официально не то, что приближен к боевым действиям, а вообще на оккупированной территории. Так вот Приват - единственный банк, который лимит не урЕзал, и не урезАл даже в самые тяжелые времена.
По другим банкам типичное поведение такое: с началом боевых действий срезали всё в ноль, потом некоторые из них, включая ПУМБ, от щедрот налили тысяч по десять примерно. Довоенные лимиты были, разумеется, в разы больше. С тех пор ни один из банков по своей инициативе лимит не поднял. Заявки я никакие не делал, (а в ПУМБе это вообще невозможно).
Из особо отличившихся - Райффайзен, который мне кредитку вообще не дал еще до войны, и ТАС, который кредит так и не открыл на Б5, несмотря на наличие немаленького депозита.
Додано: Вів 01 лис, 2022 21:31
О, а може шановний представник розповість, як вивести 95 гривень акційного кешбеку, якщо виход можливий від 100, а більше пропозицій не дають? Партнерськими, навіть за наявності, скористатися можливості немає через географічне розташування тих партнерів
Додано: Вів 01 лис, 2022 21:40
Re: ПУМБ
А ви справдi сподiвались що акцiя була спрямованa на те щоб ви отримали кешбек? Зовсiм нi - основною метою було спонукати вас скористатись поличними картками. I щоб при цьому по можливостi нiчого вам не заплатити. Хоча б зараз. Потiм? Можливо колись у якiйсь вiддаленiй перспективi, коли може зорi зiйдуться так що пумба поверне вам кешбек "вiд банку", а не тiльки цей непотрiб "вiд партнерiв"
Додано: Вів 01 лис, 2022 21:58
Это прям какая-то стена плача.
Клуб неудачников.
И главное, все считают, что им кто-то что-то обязан.
Вы себя слышите?
Додано: Вів 01 лис, 2022 22:06
Ну це ви можете мені таке розповісти. Але ж представник не може
От і цікаво.
Та й не думаю я, що там насправді був такий тонкий розрахунок. Просто не було кому передбачити такий несподіваний ефект.
Звісно ж я не побіжу виконувати умови, якщо отримати винагороду все одно не вийде.
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