Додано: Вів 01 лис, 2022 21:28

Игорь Алексеевич написав: Не так много банков которые сейчас вообще заливают кредитку, особенно в городах приближ. к линии военных действий. Поэтому я уже не сильно смотрю на кэши, а смотрю что бы не урезали по 0000, как ранее сделал А банк, Приват. Изя не наливает, Спорт тоже по 000 свёл, Акорд не даёт карту с лимитом, др. тоже на горячке морозятся - НЕЗЯ говорят..вы живёте в городе - зоне риска.

Моно и ПУМБ пока держатся. Не так много банков которые сейчас вообще заливают кредитку, особенно в городах приближ. к линии военных действий. Поэтому я уже не сильно смотрю на кэши, а смотрю что бы не урезали по 0000, как ранее сделал А банк, Приват. Изя не наливает, Спорт тоже по 000 свёл, Акорд не даёт карту с лимитом, др. тоже на горячке морозятся - НЕЗЯ говорят..вы живёте в городе - зоне риска.Моно и ПУМБ пока держатся.

Хм, я как-бы официально не то, что приближен к боевым действиям, а вообще на оккупированной территории. Так вот Приват - единственный банк, который лимит не урЕзал, и не урезАл даже в самые тяжелые времена.По другим банкам типичное поведение такое: с началом боевых действий срезали всё в ноль, потом некоторые из них, включая ПУМБ, от щедрот налили тысяч по десять примерно. Довоенные лимиты были, разумеется, в разы больше. С тех пор ни один из банков по своей инициативе лимит не поднял. Заявки я никакие не делал, (а в ПУМБе это вообще невозможно).Из особо отличившихся - Райффайзен, который мне кредитку вообще не дал еще до войны, и ТАС, который кредит так и не открыл на Б5, несмотря на наличие немаленького депозита.