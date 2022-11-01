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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 307308309310

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:09

  idealstorm написав:Это прям какая-то стена плача.
Клуб неудачников.
И главное, все считают, что им кто-то что-то обязан.
Вы себя слышите?

Навіщо ви спілкуєтесь з невдахами?
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:29

Re: ПУМБ

Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший?
valya
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:33

  valya написав:Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший?

А що пишуть у додатку?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:40

  idealstorm написав:
  valya написав:Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший?

А що пишуть у додатку?

Там пише КБ по Всеможу! Всекарти - Н Е М А Є !!!
valya
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:48

  valya написав:
  idealstorm написав:
  valya написав:Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший?

А що пишуть у додатку?

Там пише КБ по Всеможу! Всекарти - Н Е М А Є !!!

https://www.youtube.com/watch?v=HZmQMOboVWA
там же слово Д Е Б .....Я
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 01 лис, 2022 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:49

  valya написав:
  idealstorm написав:
  valya написав:Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший?

А що пишуть у додатку?

Там пише КБ по Всеможу! Всекарти - Н Е М А Є !!!

Акція тільки для вас і тільки сьогодні. Підключаю кешбек по фотографії.
Зробіть скрін, де то пише, і у відповідь на це повідомлення викладіть сюди на форум.
idealstorm
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