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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 22:09
idealstorm написав:
Это прям какая-то стена плача.
Клуб неудачников.
И главное, все считают, что им кто-то что-то обязан.
Вы себя слышите?
Навіщо ви спілкуєтесь з невдахами?
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Додано: Вів 01 лис, 2022 22:29
Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший?
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valya
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Додано: Вів 01 лис, 2022 22:33
valya написав:
Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший?
А що пишуть у додатку?
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idealstorm
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Додано: Вів 01 лис, 2022 22:40
idealstorm написав: valya написав:
Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший?
А що пишуть у додатку?
Там пише КБ по Всеможу! Всекарти - Н Е М А Є !!!
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valya
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Додано: Вів 01 лис, 2022 22:48
https://www.youtube.com/watch?v=HZmQMOboVWA
valya написав: idealstorm написав: valya написав:
Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший?
А що пишуть у додатку?
Там пише КБ по Всеможу! Всекарти - Н Е М А Є !!!
там же слово Д Е Б .....Я
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Вів 01 лис, 2022 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 22:49
valya написав: idealstorm написав: valya написав:
Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший?
А що пишуть у додатку?
Там пише КБ по Всеможу! Всекарти - Н Е М А Є !!!
Акція тільки для вас і тільки сьогодні. Підключаю кешбек по фотографії.
Зробіть скрін, де то пише, і у відповідь на це повідомлення викладіть сюди на форум.
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idealstorm
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