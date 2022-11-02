RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 307308309310

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:09

  idealstorm написав:Это прям какая-то стена плача.
Клуб неудачников.
И главное, все считают, что им кто-то что-то обязан.
Вы себя слышите?

Навіщо ви спілкуєтесь з невдахами?
M-Audio
 
Повідомлень: 2688
З нами з: 23.03.11
Подякував: 517 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:29

Re: ПУМБ

Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1712
З нами з: 31.10.12
Подякував: 566 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:33

  valya написав:Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший?

А що пишуть у додатку?
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1770
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:40

  idealstorm написав:
  valya написав:Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший?

А що пишуть у додатку?

Там пише КБ по Всеможу! Всекарти - Н Е М А Є !!!
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1712
З нами з: 31.10.12
Подякував: 566 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:49

  valya написав:
  idealstorm написав:
  valya написав:Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший?

А що пишуть у додатку?

Там пише КБ по Всеможу! Всекарти - Н Е М А Є !!!

Акція тільки для вас і тільки сьогодні. Підключаю кешбек по фотографії.
Зробіть скрін, де то пише, і у відповідь на це повідомлення викладіть сюди на форум.
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1770
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 23:26

  idealstorm написав:Акція тільки для вас і тільки сьогодні. Підключаю кешбек по фотографії.
Зробіть скрін, де то пише, і у відповідь на це повідомлення викладіть сюди на форум.

Подключите мне банковский кешбэк по категориям, остроумный вы наш... А то третий месяц только паршивую партнерку предлагают :) Нужные фотки пришлю, если что :)
Искатель
 
Повідомлень: 5580
З нами з: 22.02.16
Подякував: 864 раз.
Подякували: 4649 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 23:44

  Искатель написав:
  idealstorm написав:Акція тільки для вас і тільки сьогодні. Підключаю кешбек по фотографії.
Зробіть скрін, де то пише, і у відповідь на це повідомлення викладіть сюди на форум.

Подключите мне банковский кешбэк по категориям, остроумный вы наш... А то третий месяц только паршивую партнерку предлагают :) Нужные фотки пришлю, если что :)

У вашому випадку тільки яйця викатувати. Не допоможу.
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1770
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 10:52

  M-Audio написав:
  PUMB написав:
  Искатель написав:Третий месяц без кешбэка. ПУМБ идёт за русским военным кораблем.

Вітаємо! Банк періодично формує різні пропозиції по кешбеку для клієнтів. Наразі, вибірка пропозицій для учасників акції визначається з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів у тому числі й історії користування клієнтом продуктами банку.

О, а може шановний представник розповість, як вивести 95 гривень акційного кешбеку, якщо виход можливий від 100, а більше пропозицій не дають? Партнерськими, навіть за наявності, скористатися можливості немає через географічне розташування тих партнерів :-)

Майже по всім пропозиціям від партнерів, кешбек нараховується при покупці онлайн. Географічне розташування партнерів не впливає на покупку в додатку чи на сайті.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2933
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 307308309310
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, PUMB, root, ustinovse і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5351)
02.11.2022 12:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.