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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 308309310311>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:09

  idealstorm написав:Это прям какая-то стена плача.
Клуб неудачников.
И главное, все считают, что им кто-то что-то обязан.
Вы себя слышите?

Навіщо ви спілкуєтесь з невдахами?
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:29

Re: ПУМБ

Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший?
valya
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:33

  valya написав:Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший?

А що пишуть у додатку?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:40

  idealstorm написав:
  valya написав:Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший?

А що пишуть у додатку?

Там пише КБ по Всеможу! Всекарти - Н Е М А Є !!!
valya
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:49

  valya написав:
  idealstorm написав:
  valya написав:Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший?

А що пишуть у додатку?

Там пише КБ по Всеможу! Всекарти - Н Е М А Є !!!

Акція тільки для вас і тільки сьогодні. Підключаю кешбек по фотографії.
Зробіть скрін, де то пише, і у відповідь на це повідомлення викладіть сюди на форум.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 23:26

  idealstorm написав:Акція тільки для вас і тільки сьогодні. Підключаю кешбек по фотографії.
Зробіть скрін, де то пише, і у відповідь на це повідомлення викладіть сюди на форум.

Подключите мне банковский кешбэк по категориям, остроумный вы наш... А то третий месяц только паршивую партнерку предлагают :) Нужные фотки пришлю, если что :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 23:44

  Искатель написав:
  idealstorm написав:Акція тільки для вас і тільки сьогодні. Підключаю кешбек по фотографії.
Зробіть скрін, де то пише, і у відповідь на це повідомлення викладіть сюди на форум.

Подключите мне банковский кешбэк по категориям, остроумный вы наш... А то третий месяц только паршивую партнерку предлагают :) Нужные фотки пришлю, если что :)

У вашому випадку тільки яйця викатувати. Не допоможу.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 10:52

  M-Audio написав:
  PUMB написав:
  Искатель написав:Третий месяц без кешбэка. ПУМБ идёт за русским военным кораблем.

Вітаємо! Банк періодично формує різні пропозиції по кешбеку для клієнтів. Наразі, вибірка пропозицій для учасників акції визначається з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів у тому числі й історії користування клієнтом продуктами банку.

О, а може шановний представник розповість, як вивести 95 гривень акційного кешбеку, якщо виход можливий від 100, а більше пропозицій не дають? Партнерськими, навіть за наявності, скористатися можливості немає через географічне розташування тих партнерів :-)

Майже по всім пропозиціям від партнерів, кешбек нараховується при покупці онлайн. Географічне розташування партнерів не впливає на покупку в додатку чи на сайті.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 12:25

  Alien написав:
  M-Audio написав:О, а може шановний представник розповість, як вивести 95 гривень акційного кешбеку, якщо виход можливий від 100, а більше пропозицій не дають? Партнерськими, навіть за наявності, скористатися можливості немає через географічне розташування тих партнерів :-)
А ви справдi сподiвались що акцiя була спрямованa на те щоб ви отримали кешбек? Зовсiм нi - основною метою було спонукати вас скористатись поличними картками. I щоб при цьому по можливостi нiчого вам не заплатити. Хоча б зараз. Потiм? Можливо колись у якiйсь вiддаленiй перспективi, коли може зорi зiйдуться так що пумба поверне вам кешбек "вiд банку", а не тiльки цей непотрiб "вiд партнерiв"

Якби Банк ставив перед собою мету "нічого не заплатити клієнту", він би не пропонував своїм клієнтам вибір АКЦІЙНОЇ пропозиції кешбеку, не нараховував цей самий кешбек і не виплачував кошти. Проте, ПУМБ це все робить. Якщо Вам не було запропоновано кешбек від Банку, це не означає, що Банк намагається нікому нічого не платити. Це означає, що Ви не підходите під необхідну категорію (на основі різних факторів, зокрема й історії користування продуктами Банку). Адже, багатьом тисячам клієнтів кешбек пропоноється й виплачується.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 13:45

  valya написав:Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший?


У меня ВсеМожу и ВсеКарта. ВсеМожу в минусе. Сегодня оплачивал коммуналку через ВсеКарта - налили 2%.
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