Але в той же час Банк запропонував цьому непідходящому клієнту Кешбек-виклик... я так розумію, по аХції "Бачить око, та зум не йме"
Садизм якийсь
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 лис, 2022 13:51
Re: ПУМБ
Додано: Сер 02 лис, 2022 13:56
Дивно а на підставі чого ви зробили висновок що мені банк щось там не запропонував чи якудись там не підійшов. Я цього не писав а просто відповідав іншому форумчанину по його ситуації. Чомусь ви йому відповісти не відважилися. Мабуть тому що по суті я написав усе вірно. Що стосується усієї тієї маячні що ви тут пишете про критерії, категорії та ін. - знаєте - не меліть дурниць. Усе набагато простіше - як показує практика усі клієнтів ваш банк по суті поділив на три групи - кого треба стимулювати кешбеком по максимуму для використання продуктів банку, ким можна знехтувати і не давати нічого і тих кому можна трошки щось дати аби в нього жевріла надія що йому щось там може колись підвищать. Напевно що хтось у вашому банку навіть якусь премію отримав за запровадження подібної персоніфікованої системи позбавлення кешбеку. Але основна помилка вашого менеджменту тут полягає що ви вважаєте клієнтів йолопами, а більшість з них такими не є. І клієнти коли бачать ту нерівність яку ви запроваджуєте просто голосують ногами (або полицею якщо бажаєте). Мені важко оцінити скільки банк не доотримує від подібної недолугої політики, але те що я бачу спілкуючись з різними людьми наводить мене на думку що банк таки втрачає більше на лояльності таких клієнтів ніж економить на кешбеках. Я розумію що ви ніяк не впливаєте на політику вашого банку - ви просто людина якій доручено транслювати окремі положення з внутрішньобанківських методичне. Тому допускаю що вам важко зрозуміти про що тут йде мова взагалі і що так не подобається форумчанину. Але повірте що показуючи клієнтам що хтось з них для банку кращий а хтось гірший (а саме те відбувається по суті зараз) ви практично нічого не виграєте у лояльності перших і багато втрачаєте у лояльності других. За якими б красивими словами там не ховались, але клієнт якому банк таким чином показує свою зневагу навряд чи проковтне образу і збільшить використання продуктами вашого банку. Чи легко буде повернути такого клієнта пізніше, коли за вашими критеріями він стане гідним стимулювання - не знаю. Адже ваш банк не пропонує якісь унікальні продукти яких немає на ринку. Перетягнути клієнта назад, якщо він вже десь осяде у іншому банку на мій погляд буде набагато важче і дорожче - ніж підтримувати усіх клієнтів зараз на приблизно однаковому рівні. Бо саме нерівність слугує вам найгіршу службу. Навіть погані умови кешбеку - але однаково погані для всіх не роблять такої великої шкоди як ваша персоналізація а по суті розподіл клієнтів на трохи кращих і дещо гірших. Втім визнаю це ваш банк, ваші правила, вас вирішувати як діяти. Тому з мого боку жодних претензій до банку. Думаю як із боку банку до мене за мої думки про його неправильну політику по відношенню до клієнтів
Додано: Сер 02 лис, 2022 13:59
я слабо знаком с продуктами ПУМБа... и вообще с КБ всякими...
А допку к Всекарте (по которой предлагают приятный кэшбэк) если можно бесплатно открыть? (может виртуалку?) - на нее же такой же КБ будет?
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