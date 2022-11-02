Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 308309310311 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.2 5 38 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 16% 6 2- Погане. Некомпетентне. 11% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 26% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 12 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 16% 6 Всього голосів : 38 Додано: Сер 02 лис, 2022 13:51 Re: ПУМБ PUMB написав: Якщо Вам не було запропоновано кешбек від Банку, це ...означає, що Ви не підходите під необхідну категорію Якщо Вам не було запропоновано кешбек від Банку, це ...означає, що Ви не підходите під необхідну категорію Але в той же час Банк запропонував цьому непідходящому клієнту Кешбек-виклик... я так розумію, по аХції "Бачить око, та зум не йме"

Садизм якийсь Але в той же час Банк запропонував цьому непідходящому клієнту Кешбек-виклик... я так розумію, по аХції "Бачить око, та зум не йме"Садизм якийсь Amethyst

Повідомлень: 3292 З нами з: 05.05.21 Подякував: 207 раз. Подякували: 615 раз. Профіль 1 8 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лис, 2022 13:56 PUMB написав: Якщо Вам не було запропоновано кешбек від Банку, це не означає, що Банк намагається нікому нічого не платити. Це означає, що Ви не підходите під необхідну категорію (на основі різних факторів, зокрема й історії користування продуктами Банку). Адже, багатьом тисячам клієнтів кешбек пропоноється й виплачується. Якщо Вам не було запропоновано кешбек від Банку, це не означає, що Банк намагається нікому нічого не платити. Це означає, що Ви не підходите під необхідну категорію (на основі різних факторів, зокрема й історії користування продуктами Банку). Адже, багатьом тисячам клієнтів кешбек пропоноється й виплачується.

Дивно а на підставі чого ви зробили висновок що мені банк щось там не запропонував чи якудись там не підійшов. Я цього не писав а просто відповідав іншому форумчанину по його ситуації. Чомусь ви йому відповісти не відважилися. Мабуть тому що по суті я написав усе вірно. Що стосується усієї тієї маячні що ви тут пишете про критерії, категорії та ін. - знаєте - не меліть дурниць. Усе набагато простіше - як показує практика усі клієнтів ваш банк по суті поділив на три групи - кого треба стимулювати кешбеком по максимуму для використання продуктів банку, ким можна знехтувати і не давати нічого і тих кому можна трошки щось дати аби в нього жевріла надія що йому щось там може колись підвищать. Напевно що хтось у вашому банку навіть якусь премію отримав за запровадження подібної персоніфікованої системи позбавлення кешбеку. Але основна помилка вашого менеджменту тут полягає що ви вважаєте клієнтів йолопами, а більшість з них такими не є. І клієнти коли бачать ту нерівність яку ви запроваджуєте просто голосують ногами (або полицею якщо бажаєте). Мені важко оцінити скільки банк не доотримує від подібної недолугої політики, але те що я бачу спілкуючись з різними людьми наводить мене на думку що банк таки втрачає більше на лояльності таких клієнтів ніж економить на кешбеках. Я розумію що ви ніяк не впливаєте на політику вашого банку - ви просто людина якій доручено транслювати окремі положення з внутрішньобанківських методичне. Тому допускаю що вам важко зрозуміти про що тут йде мова взагалі і що так не подобається форумчанину. Але повірте що показуючи клієнтам що хтось з них для банку кращий а хтось гірший (а саме те відбувається по суті зараз) ви практично нічого не виграєте у лояльності перших і багато втрачаєте у лояльності других. За якими б красивими словами там не ховались, але клієнт якому банк таким чином показує свою зневагу навряд чи проковтне образу і збільшить використання продуктами вашого банку. Чи легко буде повернути такого клієнта пізніше, коли за вашими критеріями він стане гідним стимулювання - не знаю. Адже ваш банк не пропонує якісь унікальні продукти яких немає на ринку. Перетягнути клієнта назад, якщо він вже десь осяде у іншому банку на мій погляд буде набагато важче і дорожче - ніж підтримувати усіх клієнтів зараз на приблизно однаковому рівні. Бо саме нерівність слугує вам найгіршу службу. Навіть погані умови кешбеку - але однаково погані для всіх не роблять такої великої шкоди як ваша персоналізація а по суті розподіл клієнтів на трохи кращих і дещо гірших. Втім визнаю це ваш банк, ваші правила, вас вирішувати як діяти. Тому з мого боку жодних претензій до банку. Думаю як із боку банку до мене за мої думки про його неправильну політику по відношенню до клієнтів Дивно а на підставі чого ви зробили висновок що мені банк щось там не запропонував чи якудись там не підійшов. Я цього не писав а просто відповідав іншому форумчанину по його ситуації. Чомусь ви йому відповісти не відважилися. Мабуть тому що по суті я написав усе вірно. Що стосується усієї тієї маячні що ви тут пишете про критерії, категорії та ін. - знаєте - не меліть дурниць. Усе набагато простіше - як показує практика усі клієнтів ваш банк по суті поділив на три групи - кого треба стимулювати кешбеком по максимуму для використання продуктів банку, ким можна знехтувати і не давати нічого і тих кому можна трошки щось дати аби в нього жевріла надія що йому щось там може колись підвищать. Напевно що хтось у вашому банку навіть якусь премію отримав за запровадження подібної персоніфікованої системи позбавлення кешбеку. Але основна помилка вашого менеджменту тут полягає що ви вважаєте клієнтів йолопами, а більшість з них такими не є. І клієнти коли бачать ту нерівність яку ви запроваджуєте просто голосують ногами (або полицею якщо бажаєте). Мені важко оцінити скільки банк не доотримує від подібної недолугої політики, але те що я бачу спілкуючись з різними людьми наводить мене на думку що банк таки втрачає більше на лояльності таких клієнтів ніж економить на кешбеках. Я розумію що ви ніяк не впливаєте на політику вашого банку - ви просто людина якій доручено транслювати окремі положення з внутрішньобанківських методичне. Тому допускаю що вам важко зрозуміти про що тут йде мова взагалі і що так не подобається форумчанину. Але повірте що показуючи клієнтам що хтось з них для банку кращий а хтось гірший (а саме те відбувається по суті зараз) ви практично нічого не виграєте у лояльності перших і багато втрачаєте у лояльності других. За якими б красивими словами там не ховались, але клієнт якому банк таким чином показує свою зневагу навряд чи проковтне образу і збільшить використання продуктами вашого банку. Чи легко буде повернути такого клієнта пізніше, коли за вашими критеріями він стане гідним стимулювання - не знаю. Адже ваш банк не пропонує якісь унікальні продукти яких немає на ринку. Перетягнути клієнта назад, якщо він вже десь осяде у іншому банку на мій погляд буде набагато важче і дорожче - ніж підтримувати усіх клієнтів зараз на приблизно однаковому рівні. Бо саме нерівність слугує вам найгіршу службу. Навіть погані умови кешбеку - але однаково погані для всіх не роблять такої великої шкоди як ваша персоналізація а по суті розподіл клієнтів на трохи кращих і дещо гірших. Втім визнаю це ваш банк, ваші правила, вас вирішувати як діяти. Тому з мого боку жодних претензій до банку. Думаю як із боку банку до мене за мої думки про його неправильну політику по відношенню до клієнтів Alien Повідомлень: 812 З нами з: 12.01.20 Подякував: 34 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лис, 2022 13:59

А допку к Всекарте (по которой предлагают приятный кэшбэк) если можно бесплатно открыть? (может виртуалку?) - на нее же такой же КБ будет? я слабо знаком с продуктами ПУМБа... и вообще с КБ всякими...А допку к Всекарте (по которой предлагают приятный кэшбэк) если можно бесплатно открыть? (может виртуалку?) - на нее же такой же КБ будет? flysoulfly Повідомлень: 1050 З нами з: 13.01.09 Подякував: 469 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лис, 2022 15:17 Alien Форум передбачає цитування різних користувачів і формування багаторівневого діалогу. У нашій відповіді був зацитований (Вашим повідомленням) і згаданий Вами форумчанин, відтак, відповідь була адресована і йому. Крім того, відповідь форумчанину також була надана окремо.

Якщо Ви вважаєте запроваджену Банком модель автоматичного алгоритму вибору учасників акції кешбеку й надання їм тих чи інших акційних пропозицій на основі різних факторів маячнею й переконані, що Банк просто нехтує своїми клієнтами й вважає їх "йолопами", то це не так.

Автоматичний алгоритм дійсно функціонує. Банк цінує кожного клієнта. Банк не вважає своїх клієнтів "йолопами".

Ми розуміємо, що не всі клієнти отримують ту категорію кешбеку, яку вони хочуть. Проте, це є акційною пропозицією від Банку й рішення про її надання приймається Банком. Більш активні клієнти отримують більше акційних пропозицій.

Дякуємо Вам за розгорнутий коментар та оцінку нашої діяльності! Ми намагаємося дослуховуватися до клієнтів і втілювати їхні побажання по роботі Банку. Також ми намагаємося відповідати економічним та фінансовим умовам діяльності. Відтак, ПУМБ йде шляхом пошуку найкращого рішення та постійного удосконалення.

Нам близькі переживання наших клієнтів щодо політики Банку в сфері кешбеку (бо ми і самі є клієнтами ПУМБ). У разі впровадження можливих змін, ви будете проінформовані у наших соціальних мережах. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2935 З нами з: 19.07.11 Подякував: 795 раз. Подякували: 186 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лис, 2022 15:52 Re: ПУМБ PUMB написав: Більш активні клієнти отримують більше акційних пропозицій.

Дякуємо Вам за розгорнутий коментар та оцінку нашої діяльності! Ми намагаємося дослуховуватися до клієнтів і втілювати їхні побажання по роботі Банку. Також ми намагаємося відповідати економічним та фінансовим умовам діяльності. Відтак, ПУМБ йде шляхом пошуку найкращого рішення та постійного удосконалення.

Нам близькі переживання наших клієнтів щодо політики Банку в сфері кешбеку (бо ми і самі є клієнтами ПУМБ). У разі впровадження можливих змін, ви будете проінформовані у наших соціальних мережах. Більш активні клієнти отримують більше акційних пропозицій.Дякуємо Вам за розгорнутий коментар та оцінку нашої діяльності! Ми намагаємося дослуховуватися до клієнтів і втілювати їхні побажання по роботі Банку. Також ми намагаємося відповідати економічним та фінансовим умовам діяльності. Відтак, ПУМБ йде шляхом пошуку найкращого рішення та постійного удосконалення.Нам близькі переживання наших клієнтів щодо політики Банку в сфері кешбеку (бо ми і самі є клієнтами ПУМБ). У разі впровадження можливих змін, ви будете проінформовані у наших соціальних мережах.

Навпаки більш активним ПУМБ дав менше акційних пропозицій. Навпаки більш активним ПУМБ дав менше акційних пропозицій. lara_08 Повідомлень: 436 З нами з: 05.05.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 64 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лис, 2022 16:12 bryz написав: valya написав: Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший? Вітаю! Маю Всеможу. Якщо відкрити Всекарту, КБ буде той самий, що і по Всеможу чи інший?



У меня ВсеМожу и ВсеКарта. ВсеМожу в минусе. Сегодня оплачивал коммуналку через ВсеКарта - налили 2%. У меня ВсеМожу и ВсеКарта. ВсеМожу в минусе. Сегодня оплачивал коммуналку через ВсеКарта - налили 2%.

все по условиям.Так при оплате картой " Д Е Б Е Т О В А Я" как написано в приложении.Всекарта к таким и относится.В прошлом месяце было по "К Р Е Д И Т Н О Й" к коей относится всеможу,так оплатой с той даже за свои давало 5%. Всё же ясно описано в приложении все по условиям.Так при оплате картой " Д Е Б Е Т О В А Я" как написано в приложении.Всекарта к таким и относится.В прошлом месяце было по "К Р Е Д И Т Н О Й" к коей относится всеможу,так оплатой с той даже за свои давало 5%. Всё же ясно описано в приложении Мизантрóп

Повідомлень: 7187 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1457 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лис, 2022 16:31 PUMB написав: Більш активні клієнти отримують більше акційних пропозицій.

Більш активні клієнти отримують більше акційних пропозицій.

Тупо брехня брехлива. Тупо брехня брехлива. Ferlakur Повідомлень: 4337 З нами з: 14.10.08 Подякував: 272 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лис, 2022 16:54 PUMB написав: Автоматичний алгоритм дійсно функціонує. Банк цінує кожного клієнта. Банк не вважає своїх клієнтів "йолопами". Автоматичний алгоритм дійсно функціонує. Банк цінує кожного клієнта. Банк не вважає своїх клієнтів "йолопами".

Не бачу жодної причини вдаватись до різких оціночних суджень, але мушу зауважити, що наявність такого варіанту "пропозицій кешбеку" як відсутність будь-яких пропозицій взагалі не може бути результатом суто автоматичної обробки "тисяч параметрів", натомість, така можливість має бути закладена до моделі заздалегідь. Тобто, звісно, співробітники не сидять перед моніторами, і не визначають кожного окремого клієнта, чи буде він йолопом, чи ні. В цьому сенсі, звісно, все відбувається автоматично. Але, дещо розуміючись на алгоритмах (в тому числі тих, що "аналізують тисячі параметрів"), можу з великою ймовірністю стверджувати, що рішення про те, що деякі клієнти повинні бути "йолопами" було кимось ухвалено, ймовірно, на досить високому банківському рівні.

Справа в тому, що алгоритми машинного навчання (а саме вони й займаються аналізом "тисяч параметрів") не дуже люблять подібних штучних конструкцій, тому що вони спотворюють результат моделювання "типових випадків". Принаймні я б наполягав, щоб визначенням "йолопів" займався окремий модуль, чи то на основі простого алгоритму, чи то того ж машинного навчання. Але, у будь якому разі, таке завдання повинно було бути ухвалено і реалізовано окремо і свідомо.



Але ось чого не розумію, то це того, чому це сприймається як якась проблема. Це ж лише програма заохочення, до того ж із доволі несуттєвим фінансовим результатом. На відміну від деяких інших випадків, користування картками взагалі, чи цього банку окремо, не є обов'язковим. Не бачу жодної причини вдаватись до різких оціночних суджень, але мушу зауважити, що наявність такого варіанту "пропозицій кешбеку" як відсутність будь-яких пропозицій взагалі не може бути результатом суто автоматичної обробки "тисяч параметрів", натомість, така можливість має бути закладена до моделі заздалегідь. Тобто, звісно, співробітники не сидять перед моніторами, і не визначають кожного окремого клієнта, чи буде він йолопом, чи ні. В цьому сенсі, звісно, все відбувається автоматично. Але, дещо розуміючись на алгоритмах (в тому числі тих, що "аналізують тисячі параметрів"), можу з великою ймовірністю стверджувати, що рішення про те, що деякі клієнти повинні бути "йолопами" було кимось ухвалено, ймовірно, на досить високому банківському рівні.Справа в тому, що алгоритми машинного навчання (а саме вони й займаються аналізом "тисяч параметрів") не дуже люблять подібних штучних конструкцій, тому що вони спотворюють результат моделювання "типових випадків". Принаймні я б наполягав, щоб визначенням "йолопів" займався окремий модуль, чи то на основі простого алгоритму, чи то того ж машинного навчання. Але, у будь якому разі, таке завдання повинно було бути ухвалено і реалізовано окремо і свідомо.Але ось чого не розумію, то це того, чому це сприймається як якась проблема. Це ж лише програма заохочення, до того ж із доволі несуттєвим фінансовим результатом. На відміну від деяких інших випадків, користування картками взагалі, чи цього банку окремо, не є обов'язковим. M-Audio Повідомлень: 2689 З нами з: 23.03.11 Подякував: 518 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 308309310311 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: J і 1 гістьМодератори: Ірина_