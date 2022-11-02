Але в той же час Банк запропонував цьому непідходящому клієнту Кешбек-виклик... я так розумію, по аХції "Бачить око, та зум не йме"
Садизм якийсь
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 лис, 2022 13:51
Re: ПУМБ
Додано: Сер 02 лис, 2022 13:56
Дивно а на підставі чого ви зробили висновок що мені банк щось там не запропонував чи якудись там не підійшов. Я цього не писав а просто відповідав іншому форумчанину по його ситуації. Чомусь ви йому відповісти не відважилися. Мабуть тому що по суті я написав усе вірно. Що стосується усієї тієї маячні що ви тут пишете про критерії, категорії та ін. - знаєте - не меліть дурниць. Усе набагато простіше - як показує практика усі клієнтів ваш банк по суті поділив на три групи - кого треба стимулювати кешбеком по максимуму для використання продуктів банку, ким можна знехтувати і не давати нічого і тих кому можна трошки щось дати аби в нього жевріла надія що йому щось там може колись підвищать. Напевно що хтось у вашому банку навіть якусь премію отримав за запровадження подібної персоніфікованої системи позбавлення кешбеку. Але основна помилка вашого менеджменту тут полягає що ви вважаєте клієнтів йолопами, а більшість з них такими не є. І клієнти коли бачать ту нерівність яку ви запроваджуєте просто голосують ногами (або полицею якщо бажаєте). Мені важко оцінити скільки банк не доотримує від подібної недолугої політики, але те що я бачу спілкуючись з різними людьми наводить мене на думку що банк таки втрачає більше на лояльності таких клієнтів ніж економить на кешбеках. Я розумію що ви ніяк не впливаєте на політику вашого банку - ви просто людина якій доручено транслювати окремі положення з внутрішньобанківських методичне. Тому допускаю що вам важко зрозуміти про що тут йде мова взагалі і що так не подобається форумчанину. Але повірте що показуючи клієнтам що хтось з них для банку кращий а хтось гірший (а саме те відбувається по суті зараз) ви практично нічого не виграєте у лояльності перших і багато втрачаєте у лояльності других. За якими б красивими словами там не ховались, але клієнт якому банк таким чином показує свою зневагу навряд чи проковтне образу і збільшить використання продуктами вашого банку. Чи легко буде повернути такого клієнта пізніше, коли за вашими критеріями він стане гідним стимулювання - не знаю. Адже ваш банк не пропонує якісь унікальні продукти яких немає на ринку. Перетягнути клієнта назад, якщо він вже десь осяде у іншому банку на мій погляд буде набагато важче і дорожче - ніж підтримувати усіх клієнтів зараз на приблизно однаковому рівні. Бо саме нерівність слугує вам найгіршу службу. Навіть погані умови кешбеку - але однаково погані для всіх не роблять такої великої шкоди як ваша персоналізація а по суті розподіл клієнтів на трохи кращих і дещо гірших. Втім визнаю це ваш банк, ваші правила, вас вирішувати як діяти. Тому з мого боку жодних претензій до банку. Думаю як із боку банку до мене за мої думки про його неправильну політику по відношенню до клієнтів
Додано: Сер 02 лис, 2022 13:59
я слабо знаком с продуктами ПУМБа... и вообще с КБ всякими...
А допку к Всекарте (по которой предлагают приятный кэшбэк) если можно бесплатно открыть? (может виртуалку?) - на нее же такой же КБ будет?
Додано: Сер 02 лис, 2022 15:17
Alien Форум передбачає цитування різних користувачів і формування багаторівневого діалогу. У нашій відповіді був зацитований (Вашим повідомленням) і згаданий Вами форумчанин, відтак, відповідь була адресована і йому. Крім того, відповідь форумчанину також була надана окремо.
Якщо Ви вважаєте запроваджену Банком модель автоматичного алгоритму вибору учасників акції кешбеку й надання їм тих чи інших акційних пропозицій на основі різних факторів маячнею й переконані, що Банк просто нехтує своїми клієнтами й вважає їх "йолопами", то це не так.
Автоматичний алгоритм дійсно функціонує. Банк цінує кожного клієнта. Банк не вважає своїх клієнтів "йолопами".
Ми розуміємо, що не всі клієнти отримують ту категорію кешбеку, яку вони хочуть. Проте, це є акційною пропозицією від Банку й рішення про її надання приймається Банком. Більш активні клієнти отримують більше акційних пропозицій.
Дякуємо Вам за розгорнутий коментар та оцінку нашої діяльності! Ми намагаємося дослуховуватися до клієнтів і втілювати їхні побажання по роботі Банку. Також ми намагаємося відповідати економічним та фінансовим умовам діяльності. Відтак, ПУМБ йде шляхом пошуку найкращого рішення та постійного удосконалення.
Нам близькі переживання наших клієнтів щодо політики Банку в сфері кешбеку (бо ми і самі є клієнтами ПУМБ). У разі впровадження можливих змін, ви будете проінформовані у наших соціальних мережах.
Додано: Сер 02 лис, 2022 15:52
Re: ПУМБ
Навпаки більш активним ПУМБ дав менше акційних пропозицій.
Додано: Сер 02 лис, 2022 16:12
все по условиям.Так при оплате картой " Д Е Б Е Т О В А Я" как написано в приложении.Всекарта к таким и относится.В прошлом месяце было по "К Р Е Д И Т Н О Й" к коей относится всеможу,так оплатой с той даже за свои давало 5%. Всё же ясно описано в приложении
Додано: Сер 02 лис, 2022 16:31
Додано: Сер 02 лис, 2022 16:54
Не бачу жодної причини вдаватись до різких оціночних суджень, але мушу зауважити, що наявність такого варіанту "пропозицій кешбеку" як відсутність будь-яких пропозицій взагалі не може бути результатом суто автоматичної обробки "тисяч параметрів", натомість, така можливість має бути закладена до моделі заздалегідь. Тобто, звісно, співробітники не сидять перед моніторами, і не визначають кожного окремого клієнта, чи буде він йолопом, чи ні. В цьому сенсі, звісно, все відбувається автоматично. Але, дещо розуміючись на алгоритмах (в тому числі тих, що "аналізують тисячі параметрів"), можу з великою ймовірністю стверджувати, що рішення про те, що деякі клієнти повинні бути "йолопами" було кимось ухвалено, ймовірно, на досить високому банківському рівні.
Справа в тому, що алгоритми машинного навчання (а саме вони й займаються аналізом "тисяч параметрів") не дуже люблять подібних штучних конструкцій, тому що вони спотворюють результат моделювання "типових випадків". Принаймні я б наполягав, щоб визначенням "йолопів" займався окремий модуль, чи то на основі простого алгоритму, чи то того ж машинного навчання. Але, у будь якому разі, таке завдання повинно було бути ухвалено і реалізовано окремо і свідомо.
Але ось чого не розумію, то це того, чому це сприймається як якась проблема. Це ж лише програма заохочення, до того ж із доволі несуттєвим фінансовим результатом. На відміну від деяких інших випадків, користування картками взагалі, чи цього банку окремо, не є обов'язковим.
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