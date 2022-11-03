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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лис, 2022 12:38
Re: ПУМБ
Додано: Чет 03 лис, 2022 15:29
Все субьективно, несмотря на то, что в этом месяце дали КБ на дебетку, учитывая что нужно погасить существенную сумму на кредитке (обстоятельства), использование своих средств ради КБ по домашней бухгалтерии в этот месяц под вопросом. Если бы подключили на ВМ, было бы финансово целесообразнее для меня.
Вечным миллионерам конечно же можно не переживать.
Додано: Чет 03 лис, 2022 16:59
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