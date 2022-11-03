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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 309310311312

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ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 12:38

Re: ПУМБ

  flysoulfly написав:на нее же такой же КБ будет?

Да
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 15:29

  lara_08 написав:Я вот как то не видела, чтобы кто-то писал что только в этом месяце не дало выбрать банковский кешбэк. По-моему у всех это уже третий месяц и тогда получается, что в августе в ПУМБе по каким-то критериям сделали выборку клиентов, которых нужно лишить кешбэка в сентябре, но по факту лишили вообще.

Все субьективно, несмотря на то, что в этом месяце дали КБ на дебетку, учитывая что нужно погасить существенную сумму на кредитке (обстоятельства), использование своих средств ради КБ по домашней бухгалтерии в этот месяц под вопросом. Если бы подключили на ВМ, было бы финансово целесообразнее для меня.
Вечным миллионерам конечно же можно не переживать.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 16:59

  копейка написав:Вечным миллионерам конечно же можно не переживать.

Ух, я навіть розцвів від такого визнання. Приємно себе відчувати мільйонером який може оплатити комуналку з дебетки! :)))) Дякую.
root
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 19:41

А шото слетела регистрация у ПУМБы, не могу зайти в апликуху, пишет, шо пароль неправильный: ни пальцем ни кодом.
После переустановки и перерегистрации тож не пускает :(
Эт всьоо, сушить сухари? На Вільном 100 грн осталось :cry: :cry: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 19:44

  Amethyst написав:А шото слетела регистрация у ПУМБы, не могу зайти в апликуху, пишет, шо пароль неправильный: ни пальцем ни кодом.
После переустановки и перерегистрации тож не пускает :(
Эт всьоо, сушить сухари? На Вільном 100 грн осталось :cry: :cry: :mrgreen:

на неделе разлочил один акк,второй в бундестаге и нуна роуминг оплачивать :evil: В вайбере 777777777 на карте? тогда топать бо восстановление пароля по номеру карты и сvc не поможет и придумывать надо уже новый парол-5 знаков.
viewtopic.php?p=5501273#p5501273
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 19:52

  Мизантрóп написав:
  Amethyst написав:А шото слетела регистрация у ПУМБы, не могу зайти в апликуху, пишет, шо пароль неправильный: ни пальцем ни кодом.
После переустановки и перерегистрации тож не пускает :(
Эт всьоо, сушить сухари? На Вільном 100 грн осталось :cry: :cry: :mrgreen:

на неделе разлочил один акк,второй в бундестаге и нуна роуминг оплачивать :evil: В вайбере 777777777 на карте? тогда топать бо восстановление пароля по номеру карты и сvc не поможет и придумывать надо уже новый парол-5 знаков.
viewtopic.php?p=5501273#p5501273

Нее, бот в вайбере правильно остаток по кредитке показывает, а дебетки вааще не отображает
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 21:22

  root написав:Ух, я навіть розцвів від такого визнання. Приємно себе відчувати мільйонером який може оплатити комуналку з дебетки! :)))) Дякую.

Так и начиналось с "Все субьективно".
Иметь возможность сделать и сделать разделяются необходимостью с практическим обдумыванием момента (целесообразностью). Не ставлю обязательное получение КБ выше уровня разумных трат на определенный момент.
Обращайтесь. )
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 21:26

  копейка написав:Не ставлю обязательное получение КБ выше уровня разумных трат на определенный момент.


Все вірно! а мене вломали за 5% :)))
root
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  #<1 ... 309310311312
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