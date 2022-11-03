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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лис, 2022 12:38
Re: ПУМБ
Додано: Чет 03 лис, 2022 15:29
Все субьективно, несмотря на то, что в этом месяце дали КБ на дебетку, учитывая что нужно погасить существенную сумму на кредитке (обстоятельства), использование своих средств ради КБ по домашней бухгалтерии в этот месяц под вопросом. Если бы подключили на ВМ, было бы финансово целесообразнее для меня.
Вечным миллионерам конечно же можно не переживать.
Додано: Чет 03 лис, 2022 16:59
Додано: Чет 03 лис, 2022 19:41
А шото слетела регистрация у ПУМБы, не могу зайти в апликуху, пишет, шо пароль неправильный: ни пальцем ни кодом.
После переустановки и перерегистрации тож не пускает
Эт всьоо, сушить сухари? На Вільном 100 грн осталось
Додано: Чет 03 лис, 2022 19:44
на неделе разлочил один акк,второй в бундестаге и нуна роуминг оплачивать В вайбере 777777777 на карте? тогда топать бо восстановление пароля по номеру карты и сvc не поможет и придумывать надо уже новый парол-5 знаков.
viewtopic.php?p=5501273#p5501273
Додано: Чет 03 лис, 2022 19:52
Нее, бот в вайбере правильно остаток по кредитке показывает, а дебетки вааще не отображает
Додано: Чет 03 лис, 2022 21:22
Так и начиналось с "Все субьективно".
Иметь возможность сделать и сделать разделяются необходимостью с практическим обдумыванием момента (целесообразностью). Не ставлю обязательное получение КБ выше уровня разумных трат на определенный момент.
Обращайтесь. )
Додано: Чет 03 лис, 2022 21:26
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