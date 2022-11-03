RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 309310311312

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 12:38

Re: ПУМБ

  flysoulfly написав:на нее же такой же КБ будет?

Да
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 631
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 15:29

  lara_08 написав:Я вот как то не видела, чтобы кто-то писал что только в этом месяце не дало выбрать банковский кешбэк. По-моему у всех это уже третий месяц и тогда получается, что в августе в ПУМБе по каким-то критериям сделали выборку клиентов, которых нужно лишить кешбэка в сентябре, но по факту лишили вообще.

Все субьективно, несмотря на то, что в этом месяце дали КБ на дебетку, учитывая что нужно погасить существенную сумму на кредитке (обстоятельства), использование своих средств ради КБ по домашней бухгалтерии в этот месяц под вопросом. Если бы подключили на ВМ, было бы финансово целесообразнее для меня.
Вечным миллионерам конечно же можно не переживать.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 571
З нами з: 31.07.19
Подякував: 375 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 16:59

  копейка написав:Вечным миллионерам конечно же можно не переживать.

Ух, я навіть розцвів від такого визнання. Приємно себе відчувати мільйонером який може оплатити комуналку з дебетки! :)))) Дякую.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1144
З нами з: 04.03.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 19:41

А шото слетела регистрация у ПУМБы, не могу зайти в апликуху, пишет, шо пароль неправильный: ни пальцем ни кодом.
После переустановки и перерегистрации тож не пускает :(
Эт всьоо, сушить сухари? На Вільном 100 грн осталось :cry: :cry: :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3297
З нами з: 05.05.21
Подякував: 207 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 19:44

  Amethyst написав:А шото слетела регистрация у ПУМБы, не могу зайти в апликуху, пишет, шо пароль неправильный: ни пальцем ни кодом.
После переустановки и перерегистрации тож не пускает :(
Эт всьоо, сушить сухари? На Вільном 100 грн осталось :cry: :cry: :mrgreen:

на неделе разлочил один акк,второй в бундестаге и нуна роуминг оплачивать :evil: В вайбере 777777777 на карте? тогда топать бо восстановление пароля по номеру карты и сvc не поможет и придумывать надо уже новый парол-5 знаков.
viewtopic.php?p=5501273#p5501273
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7189
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1458 раз.
Подякували: 1403 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 19:52

  Мизантрóп написав:
  Amethyst написав:А шото слетела регистрация у ПУМБы, не могу зайти в апликуху, пишет, шо пароль неправильный: ни пальцем ни кодом.
После переустановки и перерегистрации тож не пускает :(
Эт всьоо, сушить сухари? На Вільном 100 грн осталось :cry: :cry: :mrgreen:

на неделе разлочил один акк,второй в бундестаге и нуна роуминг оплачивать :evil: В вайбере 777777777 на карте? тогда топать бо восстановление пароля по номеру карты и сvc не поможет и придумывать надо уже новый парол-5 знаков.
viewtopic.php?p=5501273#p5501273

Нее, бот в вайбере правильно остаток по кредитке показывает, а дебетки вааще не отображает
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3297
З нами з: 05.05.21
Подякував: 207 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 21:22

  root написав:Ух, я навіть розцвів від такого визнання. Приємно себе відчувати мільйонером який може оплатити комуналку з дебетки! :)))) Дякую.

Так и начиналось с "Все субьективно".
Иметь возможность сделать и сделать разделяются необходимостью с практическим обдумыванием момента (целесообразностью). Не ставлю обязательное получение КБ выше уровня разумных трат на определенный момент.
Обращайтесь. )
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 571
З нами з: 31.07.19
Подякував: 375 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 21:26

  копейка написав:Не ставлю обязательное получение КБ выше уровня разумных трат на определенный момент.


Все вірно! а мене вломали за 5% :)))
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1144
З нами з: 04.03.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 23:00

  Amethyst написав:А шото слетела регистрация у ПУМБы, не могу зайти в апликуху, пишет, шо пароль неправильный: ни пальцем ни кодом.
После переустановки и перерегистрации тож не пускает :(
Эт всьоо, сушить сухари? На Вільном 100 грн осталось :cry: :cry: :mrgreen:

бету попробуйте
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 631
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 23:37

  ВIВ написав:
  Amethyst написав:А шото слетела регистрация у ПУМБы, не могу зайти в апликуху, пишет, шо пароль неправильный: ни пальцем ни кодом.
После переустановки и перерегистрации тож не пускает :(
Эт всьоо, сушить сухари? На Вільном 100 грн осталось :cry: :cry: :mrgreen:

бету попробуйте

Типу це так просто. Там запис не через ГП, а за спец. запрошенням.
klug
 
Повідомлень: 7661
З нами з: 18.08.14
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 309310311312
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3628)
03.11.2022 23:49
ПУМБ (3120)
03.11.2022 23:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.