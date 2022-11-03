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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лис, 2022 12:38
flysoulfly написав:
на нее же такой же КБ будет?
Да
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Додано: Чет 03 лис, 2022 15:29
lara_08 написав:
Я вот как то не видела, чтобы кто-то писал что только в этом месяце не дало выбрать банковский кешбэк. По-моему у всех это уже третий месяц и тогда получается, что в августе в ПУМБе по каким-то критериям сделали выборку клиентов, которых нужно лишить кешбэка в сентябре, но по факту лишили вообще.
Все субьективно, несмотря на то, что в этом месяце дали КБ на дебетку, учитывая что нужно погасить существенную сумму на кредитке (обстоятельства), использование своих средств ради КБ по домашней бухгалтерии в этот месяц под вопросом. Если бы подключили на ВМ, было бы финансово целесообразнее для меня.
Вечным миллионерам конечно же можно не переживать.
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копейка
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Додано: Чет 03 лис, 2022 16:59
копейка написав:
Вечным миллионерам конечно же можно не переживать.
Ух, я навіть розцвів від такого визнання. Приємно себе відчувати мільйонером який може оплатити комуналку з дебетки!
))) Дякую.
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root
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Додано: Чет 03 лис, 2022 19:44
на неделе разлочил один акк,второй в бундестаге и нуна роуминг оплачивать
В вайбере 777777777 на карте? тогда топать бо восстановление пароля по номеру карты и сvc не поможет и придумывать надо уже новый парол-5 знаков.viewtopic.php?p=5501273#p5501273
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Мизантрóп
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Додано: Чет 03 лис, 2022 19:52
Мизантрóп написав:
на неделе разлочил один акк,второй в бундестаге и нуна роуминг оплачивать
В вайбере 777777777 на карте? тогда топать бо восстановление пароля по номеру карты и сvc не поможет и придумывать надо уже новый парол-5 знаков.viewtopic.php?p=5501273#p5501273
Нее, бот в вайбере правильно остаток по кредитке показывает, а дебетки вааще не отображает
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Додано: Чет 03 лис, 2022 21:22
root написав:
Ух, я навіть розцвів від такого визнання. Приємно себе відчувати мільйонером який може оплатити комуналку з дебетки!
))) Дякую.
Так и начиналось с "Все субьективно".
Иметь возможность сделать и сделать разделяются необходимостью с практическим обдумыванием момента (целесообразностью). Не ставлю обязательное получение КБ выше уровня разумных трат на определенный момент.
Обращайтесь. )
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копейка
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Додано: Чет 03 лис, 2022 21:26
копейка написав:
Не ставлю обязательное получение КБ выше уровня разумных трат на определенный момент.
Все вірно! а мене вломали за 5%
))
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Додано: Чет 03 лис, 2022 23:00
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ВIВ
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Додано: Чет 03 лис, 2022 23:37
ВIВ написав:
бету попробуйте
Типу це так просто. Там запис не через ГП, а за спец. запрошенням.
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