Хм. А було все просто!
ДеХто полінувалася придумати отот Код-Пароль 5тизначний (бо палець це зручно), і десь за два тижні їй блоканули екк. По телефону саппорту скинули тимчасовий Код і далі все чіки-піки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:30
Хм. А було все просто!
ДеХто полінувалася придумати отот Код-Пароль 5тизначний (бо палець це зручно), і десь за два тижні їй блоканули екк. По телефону саппорту скинули тимчасовий Код і далі все чіки-піки
Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:39
Та ну прям
На ксяоми так 4 акаунта живуть - 2 на обычном, 2 бете
Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:17
PUMB,
Акция "Пригласи друга"(ВсеКарта/ВсеМожу) сработает нормально, если скинуть другу ту ссылку со своего приложения не через всякие вайберы-###беры, а через Gmail или по bluetooth, например ?
Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:49
Прямо так і живуть?
Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:59
хм... получается, что начинать входить через отот Код-Пароль 5тизначний - теперь это обязательно?
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