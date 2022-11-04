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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 310311312313

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:30

  Amethyst написав:А шото слетела регистрация у ПУМБы, не могу зайти в апликуху, пишет, шо пароль неправильный: ни пальцем ни кодом.
После переустановки и перерегистрации тож не пускает :(
Эт всьоо, сушить сухари? На Вільном 100 грн осталось :cry: :cry: :mrgreen:

Хм. А було все просто!
ДеХто полінувалася придумати отот Код-Пароль 5тизначний (бо палець це зручно), і десь за два тижні їй блоканули екк. По телефону саппорту скинули тимчасовий Код і далі все чіки-піки :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:39

  klug написав:
  ВIВ написав:
  Amethyst написав:А шото слетела регистрация у ПУМБы, не могу зайти в апликуху, пишет, шо пароль неправильный: ни пальцем ни кодом.
После переустановки и перерегистрации тож не пускает :(
Эт всьоо, сушить сухари? На Вільном 100 грн осталось :cry: :cry: :mrgreen:

бету попробуйте

Типу це так просто. Там запис не через ГП, а за спец. запрошенням.

Та ну прям :)
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=ru&gl=US
На ксяоми так 4 акаунта живуть - 2 на обычном, 2 бете
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:17

PUMB,
Акция "Пригласи друга"(ВсеКарта/ВсеМожу) сработает нормально, если скинуть другу ту ссылку со своего приложения не через всякие вайберы-###беры, а через Gmail или по bluetooth, например ?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:49

  ВIВ написав:
  klug написав:
  ВIВ написав:бету попробуйте

Типу це так просто. Там запис не через ГП, а за спец. запрошенням.

Та ну прям :)
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=ru&gl=US
На ксяоми так 4 акаунта живуть - 2 на обычном, 2 бете

Зображення
Прямо так і живуть?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:59

  Amethyst написав:
  Amethyst написав:А шото слетела регистрация у ПУМБы, не могу зайти в апликуху, пишет, шо пароль неправильный: ни пальцем ни кодом.
После переустановки и перерегистрации тож не пускает
Эт всьоо, сушить сухари? На Вільном 100 грн осталось

Хм. А було все просто!
ДеХто полінувалася придумати отот Код-Пароль 5тизначний (бо палець це зручно), і десь за два тижні їй блоканули екк

хм... получается, что начинать входить через отот Код-Пароль 5тизначний - теперь это обязательно?
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