Amethyst написав:А шото слетела регистрация у ПУМБы, не могу зайти в апликуху, пишет, шо пароль неправильный: ни пальцем ни кодом. После переустановки и перерегистрации тож не пускает Эт всьоо, сушить сухари? На Вільном 100 грн осталось
Хм. А було все просто! ДеХто полінувалася придумати отот Код-Пароль 5тизначний (бо палець це зручно), і десь за два тижні їй блоканули екк. По телефону саппорту скинули тимчасовий Код і далі все чіки-піки
Amethyst написав:А шото слетела регистрация у ПУМБы, не могу зайти в апликуху, пишет, шо пароль неправильный: ни пальцем ни кодом. После переустановки и перерегистрации тож не пускает Эт всьоо, сушить сухари? На Вільном 100 грн осталось
бету попробуйте
Типу це так просто. Там запис не через ГП, а за спец. запрошенням.
Amethyst написав:А шото слетела регистрация у ПУМБы, не могу зайти в апликуху, пишет, шо пароль неправильный: ни пальцем ни кодом. После переустановки и перерегистрации тож не пускает Эт всьоо, сушить сухари? На Вільном 100 грн осталось
Хм. А було все просто! ДеХто полінувалася придумати отот Код-Пароль 5тизначний (бо палець це зручно), і десь за два тижні їй блоканули екк
хм... получается, что начинать входить через отот Код-Пароль 5тизначний - теперь это обязательно?
PUMB написав: Якщо Вам не було запропоновано кешбек від Банку, це не означає, що Банк намагається нікому нічого не платити. Це означає, що Ви не підходите під необхідну категорію (на основі різних факторів, зокрема й історії користування продуктами Банку). Адже, багатьом тисячам клієнтів кешбек пропоноється й виплачується.
як показує практика усі клієнтів ваш банк по суті поділив на три групи - кого треба стимулювати кешбеком по максимуму для використання продуктів банку, ким можна знехтувати і не давати нічого і тих кому можна трошки щось дати аби в нього жевріла надія що йому щось там може колись підвищать. Напевно що хтось у вашому банку навіть якусь премію отримав за запровадження подібної персоніфікованої системи позбавлення кешбеку. Але основна помилка вашого менеджменту тут полягає що ви вважаєте клієнтів йолопами, а більшість з них такими не є. І клієнти коли бачать ту нерівність яку ви запроваджуєте просто голосують ногами (або полицею якщо бажаєте). Мені важко оцінити скільки банк не доотримує від подібної недолугої політики, але те що я бачу спілкуючись з різними людьми наводить мене на думку що банк таки втрачає більше на лояльності таких клієнтів ніж економить на кешбеках.
Я є клієнтом пумбу багато років (не дуже активним). Ніколи не цікавився кешбеками від слова взагалі, бо вважаю кешбеки шахрайством. Сплачувати комуналку в приваті набагато зручніше, ніж у будь-якому іншому банку. Плюс пумби - картки без комісій, мінуси - відсутність онлайн-банкінгу.
Хто там йолоп, а хто голосує ногами - не в курсі Ось такий фідбек.
Amethyst написав:А шото слетела регистрация у ПУМБы, не могу зайти в апликуху, пишет, шо пароль неправильный: ни пальцем ни кодом. После переустановки и перерегистрации тож не пускает Эт всьоо, сушить сухари? На Вільном 100 грн осталось
Хм. А було все просто! ДеХто полінувалася придумати отот Код-Пароль 5тизначний (бо палець це зручно), і десь за два тижні їй блоканули екк
хм... получается, что начинать входить через отот Код-Пароль 5тизначний - теперь это обязательно?