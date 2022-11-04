RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 310311312313

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:30

  Amethyst написав:А шото слетела регистрация у ПУМБы, не могу зайти в апликуху, пишет, шо пароль неправильный: ни пальцем ни кодом.
После переустановки и перерегистрации тож не пускает :(
Эт всьоо, сушить сухари? На Вільном 100 грн осталось :cry: :cry: :mrgreen:

Хм. А було все просто!
ДеХто полінувалася придумати отот Код-Пароль 5тизначний (бо палець це зручно), і десь за два тижні їй блоканули екк. По телефону саппорту скинули тимчасовий Код і далі все чіки-піки :idea:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3299
З нами з: 05.05.21
Подякував: 207 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:39

  klug написав:
  ВIВ написав:
  Amethyst написав:А шото слетела регистрация у ПУМБы, не могу зайти в апликуху, пишет, шо пароль неправильный: ни пальцем ни кодом.
После переустановки и перерегистрации тож не пускает :(
Эт всьоо, сушить сухари? На Вільном 100 грн осталось :cry: :cry: :mrgreen:

бету попробуйте

Типу це так просто. Там запис не через ГП, а за спец. запрошенням.

Та ну прям :)
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=ru&gl=US
На ксяоми так 4 акаунта живуть - 2 на обычном, 2 бете
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 632
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:17

PUMB,
Акция "Пригласи друга"(ВсеКарта/ВсеМожу) сработает нормально, если скинуть другу ту ссылку со своего приложения не через всякие вайберы-###беры, а через Gmail или по bluetooth, например ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 13.01.09
Подякував: 478 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:49

  ВIВ написав:
  klug написав:
  ВIВ написав:бету попробуйте

Типу це так просто. Там запис не через ГП, а за спец. запрошенням.

Та ну прям :)
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=ru&gl=US
На ксяоми так 4 акаунта живуть - 2 на обычном, 2 бете

Зображення
Прямо так і живуть?
klug
 
Повідомлень: 7667
З нами з: 18.08.14
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:59

  Amethyst написав:
  Amethyst написав:А шото слетела регистрация у ПУМБы, не могу зайти в апликуху, пишет, шо пароль неправильный: ни пальцем ни кодом.
После переустановки и перерегистрации тож не пускает
Эт всьоо, сушить сухари? На Вільном 100 грн осталось

Хм. А було все просто!
ДеХто полінувалася придумати отот Код-Пароль 5тизначний (бо палець це зручно), і десь за два тижні їй блоканули екк

хм... получается, что начинать входить через отот Код-Пароль 5тизначний - теперь это обязательно?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 13.01.09
Подякував: 478 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 14:22

  Alien написав:
  PUMB написав: Якщо Вам не було запропоновано кешбек від Банку, це не означає, що Банк намагається нікому нічого не платити. Це означає, що Ви не підходите під необхідну категорію (на основі різних факторів, зокрема й історії користування продуктами Банку). Адже, багатьом тисячам клієнтів кешбек пропоноється й виплачується.

як показує практика усі клієнтів ваш банк по суті поділив на три групи - кого треба стимулювати кешбеком по максимуму для використання продуктів банку, ким можна знехтувати і не давати нічого і тих кому можна трошки щось дати аби в нього жевріла надія що йому щось там може колись підвищать. Напевно що хтось у вашому банку навіть якусь премію отримав за запровадження подібної персоніфікованої системи позбавлення кешбеку. Але основна помилка вашого менеджменту тут полягає що ви вважаєте клієнтів йолопами, а більшість з них такими не є. І клієнти коли бачать ту нерівність яку ви запроваджуєте просто голосують ногами (або полицею якщо бажаєте). Мені важко оцінити скільки банк не доотримує від подібної недолугої політики, але те що я бачу спілкуючись з різними людьми наводить мене на думку що банк таки втрачає більше на лояльності таких клієнтів ніж економить на кешбеках.


Я є клієнтом пумбу багато років (не дуже активним).
Ніколи не цікавився кешбеками від слова взагалі, бо вважаю кешбеки шахрайством.
Сплачувати комуналку в приваті набагато зручніше, ніж у будь-якому іншому банку.
Плюс пумби - картки без комісій, мінуси - відсутність онлайн-банкінгу.

Хто там йолоп, а хто голосує ногами - не в курсі :)
Ось такий фідбек.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1134
З нами з: 19.02.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 14:41

  sergey_sryvkin написав:Ніколи не цікавився кешбеками від слова взагалі, бо вважаю кешбеки шахрайством

А банки масонською змовою не вважаєте?
klug
 
Повідомлень: 7667
З нами з: 18.08.14
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 14:55

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  Amethyst написав:А шото слетела регистрация у ПУМБы, не могу зайти в апликуху, пишет, шо пароль неправильный: ни пальцем ни кодом.
После переустановки и перерегистрации тож не пускает
Эт всьоо, сушить сухари? На Вільном 100 грн осталось

Хм. А було все просто!
ДеХто полінувалася придумати отот Код-Пароль 5тизначний (бо палець це зручно), і десь за два тижні їй блоканули екк

хм... получается, что начинать входить через отот Код-Пароль 5тизначний - теперь это обязательно?

Ну придумати пароль і один раз зайти точна треба
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3299
З нами з: 05.05.21
Подякував: 207 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
1
8
  #<1 ... 310311312313
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3639)
04.11.2022 15:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.