для тих, хто грав до війни , рік назад у "виграй до депозиту"
є можливість пересісти в інший фірмовий потяг з 11% на 16% .
цей раз нічого не розігрують.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лис, 2022 21:14
для тих, хто грав до війни , рік назад у "виграй до депозиту"
є можливість пересісти в інший фірмовий потяг з 11% на 16% .
цей раз нічого не розігрують.
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