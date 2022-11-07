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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 311312313314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:14

для тих, хто грав до війни , рік назад у "виграй до депозиту"
є можливість пересісти в інший фірмовий потяг з 11% на 16% .
цей раз нічого не розігрують.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 10:40

Только в этот раз депозит на год под 16% без пополнения, в отличии от юбилейного под 11%
mogicanin1986
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 10:58

  mogicanin1986 написав:Только в этот раз депозит на год под 16% без пополнения, в отличии от юбилейного под 11%

Дождитесь завтра
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 11:13

Есть инсайд?
mogicanin1986
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 20:48

Re: ПУМБ

  mogicanin1986 написав:Только в этот раз депозит на год под 16% без пополнения, в отличии от юбилейного под 11%

В ответах на вопроси сказано - безкинечна кількість депо, відкривайте нові.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 08:47

Согласитесь, год это большой срок, особенно сейчас. Есть большая разница, между депо, которой в любое время можно пополнить, допустим за 2-3 месяца и тем которой нельзя вообще пополнить. То что можно открывать новые депозиты, но на год, эт понятно. Весь цинус в том, чтобы депозит всегда можно было пополнить. В пумбе на год таких пока нет(
mogicanin1986
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 09:02

  mogicanin1986 написав:Согласитесь, год это большой срок, особенно сейчас. Есть большая разница, между депо, которой в любое время можно пополнить, допустим за 2-3 месяца и тем которой нельзя вообще пополнить. То что можно открывать новые депозиты, но на год, эт понятно. Весь цинус в том, чтобы депозит всегда можно было пополнить. В пумбе на год таких пока нет(


Уже есть, проверяй ПУМБ-онлайн
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 09:40

  idealstorm написав:Уже есть, проверяй ПУМБ-онлайн

Непонятно как будут выплачиваться проценты?... В конце срока или ежемесячно?... На сайте не нашел
arkavs
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и шо с пополнением нсписано :)
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