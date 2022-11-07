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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лис, 2022 21:14
для тих, хто грав до війни , рік назад у "виграй до депозиту"
є можливість пересісти в інший фірмовий потяг з 11% на 16% .
цей раз нічого не розігрують.
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Goodman
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Додано: Нед 06 лис, 2022 10:40
Только в этот раз депозит на год под 16% без пополнения, в отличии от юбилейного под 11%
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mogicanin1986
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Додано: Нед 06 лис, 2022 10:58
mogicanin1986 написав:
Только в этот раз депозит на год под 16% без пополнения, в отличии от юбилейного под 11%
Дождитесь завтра
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idealstorm
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Додано: Нед 06 лис, 2022 11:13
Есть инсайд?
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mogicanin1986
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Додано: Нед 06 лис, 2022 20:48
mogicanin1986 написав:
Только в этот раз депозит на год под 16% без пополнения, в отличии от юбилейного под 11%
В ответах на вопроси сказано - безкинечна кількість депо, відкривайте нові.
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Goodman
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Додано: Пон 07 лис, 2022 08:47
Согласитесь, год это большой срок, особенно сейчас. Есть большая разница, между депо, которой в любое время можно пополнить, допустим за 2-3 месяца и тем которой нельзя вообще пополнить. То что можно открывать новые депозиты, но на год, эт понятно. Весь цинус в том, чтобы депозит всегда можно было пополнить. В пумбе на год таких пока нет(
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mogicanin1986
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Додано: Пон 07 лис, 2022 09:02
mogicanin1986 написав:
Согласитесь, год это большой срок, особенно сейчас. Есть большая разница, между депо, которой в любое время можно пополнить, допустим за 2-3 месяца и тем которой нельзя вообще пополнить. То что можно открывать новые депозиты, но на год, эт понятно. Весь цинус в том, чтобы депозит всегда можно было пополнить. В пумбе на год таких пока нет(
Уже есть, проверяй ПУМБ-онлайн
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idealstorm
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Додано: Пон 07 лис, 2022 09:40
idealstorm написав:
Уже есть, проверяй ПУМБ-онлайн
Непонятно как будут выплачиваться проценты?... В конце срока или ежемесячно?... На сайте не нашел
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arkavs
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Додано: Пон 07 лис, 2022 09:42
и шо с пополнением нсписано
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v57
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Додано: Пон 07 лис, 2022 10:18
Пополнение без ограничений
Проценты ежемесячно
Без лонгации, без капитализации (но пополнение вручную решает задачу)
+ бонус от МинФина
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idealstorm
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