ПУМБ
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лис, 2022 10:36
flysoulfly написав: PUMB
,
Акция "Пригласи друга"(ВсеКарта/ВсеМожу) сработает нормально, если скинуть другу ту ссылку со своего приложения не через всякие вайберы-###беры, а через Gmail или по bluetooth, например ?
Так. У додатку Ви можете обрати будь-який зручний для Вас спосіб поділитися посиланням з другом.
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 2939
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 187 раз.
Профіль
Додано: Пон 07 лис, 2022 10:38
arkavs написав: idealstorm написав:
Уже есть, проверяй ПУМБ-онлайн
Непонятно как будут выплачиваться проценты?... В конце срока или ежемесячно?... На сайте не нашел
По новому депозиту «Сталевий» періодичність виплати %% відбувається щомісячно.
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 2939
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 187 раз.
Профіль
Додано: Пон 07 лис, 2022 10:50
PUMB написав: arkavs написав: idealstorm написав:
Уже есть, проверяй ПУМБ-онлайн
Непонятно как будут выплачиваться проценты?... В конце срока или ежемесячно?... На сайте не нашел
По новому депозиту «Сталевий» періодичність виплати %% відбувається щомісячно.
А де умови (всі, точні і однозначні) депо можна знайти в ПУМБ-онлайн?
Чи можна при відкритті депо спочатку побачити договір (з умовами), а потім підтвердити відкриття?
Amethyst
Повідомлень: 3304
З нами з: 05.05.21
Подякував: 207 раз.
Подякували: 618 раз.
Профіль
1
8
Додано: Пон 07 лис, 2022 11:03
Amethyst ви клієнт? маєте пумб-онлайн? відкрийте на мінімальну суму, побавтеся.
idealstorm
Повідомлень: 1777
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 177 раз.
Профіль
Додано: Пон 07 лис, 2022 11:04
Amethyst написав:
А де умови (всі, точні і однозначні) депо можна знайти в ПУМБ-онлайн?
Чи можна при відкритті депо спочатку побачити договір (з умовами), а потім підтвердити відкриття?
Найближчим часом інформація по новому депозиту буде додана на нашому сайті
https://www.pumb.ua/deposit
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 2939
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 187 раз.
Профіль
Додано: Пон 07 лис, 2022 11:21
PUMB написав: Amethyst написав:
А де умови (всі, точні і однозначні) депо можна знайти в ПУМБ-онлайн?
Чи можна при відкритті депо спочатку побачити договір (з умовами), а потім підтвердити відкриття?
Найближчим часом інформація по новому депозиту буде додана на нашому сайті
https://www.pumb.ua/deposit
Це про Сталевий мова, а інші правильно на сайті вказані?
Amethyst
Повідомлень: 3304
З нами з: 05.05.21
Подякував: 207 раз.
Подякували: 618 раз.
Профіль
1
8
Додано: Пон 07 лис, 2022 11:40
Підкажіть, 2 платежі постачальнику ком послуг можна зробити? Хочу спочатку тестовий на 1 грн.
Чорний Ворон
Повідомлень: 136
З нами з: 03.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 22 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему