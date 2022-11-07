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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 10:36

  flysoulfly написав:PUMB,
Акция "Пригласи друга"(ВсеКарта/ВсеМожу) сработает нормально, если скинуть другу ту ссылку со своего приложения не через всякие вайберы-###беры, а через Gmail или по bluetooth, например ?

Так. У додатку Ви можете обрати будь-який зручний для Вас спосіб поділитися посиланням з другом.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 10:38

  arkavs написав:
  idealstorm написав:Уже есть, проверяй ПУМБ-онлайн

Непонятно как будут выплачиваться проценты?... В конце срока или ежемесячно?... На сайте не нашел

По новому депозиту «Сталевий» періодичність виплати %% відбувається щомісячно.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 10:50

  PUMB написав:
  arkavs написав:
  idealstorm написав:Уже есть, проверяй ПУМБ-онлайн

Непонятно как будут выплачиваться проценты?... В конце срока или ежемесячно?... На сайте не нашел

По новому депозиту «Сталевий» періодичність виплати %% відбувається щомісячно.

А де умови (всі, точні і однозначні) депо можна знайти в ПУМБ-онлайн?
Чи можна при відкритті депо спочатку побачити договір (з умовами), а потім підтвердити відкриття?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 11:03

Amethyst
ви клієнт? маєте пумб-онлайн?
відкрийте на мінімальну суму, побавтеся.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 11:04

  Amethyst написав:А де умови (всі, точні і однозначні) депо можна знайти в ПУМБ-онлайн?
Чи можна при відкритті депо спочатку побачити договір (з умовами), а потім підтвердити відкриття?

Найближчим часом інформація по новому депозиту буде додана на нашому сайті https://www.pumb.ua/deposit
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 11:21

  PUMB написав:
  Amethyst написав:А де умови (всі, точні і однозначні) депо можна знайти в ПУМБ-онлайн?
Чи можна при відкритті депо спочатку побачити договір (з умовами), а потім підтвердити відкриття?

Найближчим часом інформація по новому депозиту буде додана на нашому сайті https://www.pumb.ua/deposit

Це про Сталевий мова, а інші правильно на сайті вказані?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 11:40

Підкажіть, 2 платежі постачальнику ком послуг можна зробити? Хочу спочатку тестовий на 1 грн.
Чорний Ворон
 
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