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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 313314315316

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 18:19

Не начислился кешбек

У меня в этом месяце по ВсеКарте кешбек на проезд в городском транспорте.
Купил я один билет на метро в терминале на станции метро. Кешбек начислили.
Затем я купил один билет на метро через приложение "Київ цифровий". Кешбек начислили.

И я решил купить пакет из 25 билетов на метро через приложение "Київ цифровий". А кешбек не начислили... :evil:

Почему? Представитель банка может объяснить?
TDK
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 18:21

  TDK написав:У меня в этом месяце по ВсеКарте кешбек на проезд в городском транспорте.
Купил я один билет на метро в терминале на станции метро. Кешбек начислили.
Затем я купил один билет на метро через приложение "Київ цифровий". Кешбек начислили.

И я решил купить пакет из 25 билетов на метро через приложение "Київ цифровий". А кешбек не начислили... :evil:

Почему? Представитель банка может объяснить?


Когда что-то подключаете, читайте все условия.
Кешбек по категории городской транспорт только на транзакции до 20 грн.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 18:29

  idealstorm написав:
  TDK написав:У меня в этом месяце по ВсеКарте кешбек на проезд в городском транспорте.
Купил я один билет на метро в терминале на станции метро. Кешбек начислили.
Затем я купил один билет на метро через приложение "Київ цифровий". Кешбек начислили.

И я решил купить пакет из 25 билетов на метро через приложение "Київ цифровий". А кешбек не начислили... :evil:

Почему? Представитель банка может объяснить?


Когда что-то подключаете, читайте все условия.
Кешбек по категории городской транспорт только на транзакции до 20 грн.


Спасибо! Я подозревал это! )
TDK
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 18:51

Re: ПУМБ

Добавили только что кредлимита по Всеможу, было 40, стало 50.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 19:01

  mailsiteline написав:Сумма менее 400000 гривен.

А яка саме якщо не секрет?

  mailsiteline написав:И что, месяц деньги будут заблокированы?

Якщо не помиляюсь то дають ці гроші перевести на ЗСУ наприклад :)
root
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 19:28

  Ferlakur написав:Добавили только что кредлимита по Всеможу, было 40, стало 50.

Аналогічно, стало 52..
Кредліміт непотріьний наливають, а кб третій місяць поспіль зажали!
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 20:02

root

Сумма 250 тысяч гривен.
mailsiteline
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 20:04

  root написав:
  mailsiteline написав:Сумма менее 400000 гривен.

А яка саме якщо не секрет?

Сумма 250 тысяч гривен.


  mailsiteline написав:И что, месяц деньги будут заблокированы?

Якщо не помиляюсь то дають ці гроші перевести на ЗСУ наприклад :)


Мне нужны деньги для жизни.
mailsiteline
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:38

  TDK написав:
  idealstorm написав:
  TDK написав:У меня в этом месяце по ВсеКарте кешбек на проезд в городском транспорте.
Купил я один билет на метро в терминале на станции метро. Кешбек начислили.
Затем я купил один билет на метро через приложение "Київ цифровий". Кешбек начислили.

И я решил купить пакет из 25 билетов на метро через приложение "Київ цифровий". А кешбек не начислили... :evil:

Почему? Представитель банка может объяснить?


Когда что-то подключаете, читайте все условия.
Кешбек по категории городской транспорт только на транзакции до 20 грн.


Спасибо! Я подозревал это! )


50 поездок будет по 6,5, что выгоднее чем 20% кешбек (50% - напротив. проще по морковке набивать)

мне по коммунал. тоже кгновенно не начислил, подожду 10 дней
cohan
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  #<1 ... 313314315316
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