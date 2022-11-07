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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лис, 2022 18:19
У меня в этом месяце по ВсеКарте кешбек на проезд в городском транспорте.
Купил я один билет на метро в терминале на станции метро. Кешбек начислили.
Затем я купил один билет на метро через приложение "Київ цифровий". Кешбек начислили.
И я решил купить пакет из 25 билетов на метро через приложение "Київ цифровий". А кешбек не начислили...
Почему? Представитель банка может объяснить?
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TDK
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Додано: Пон 07 лис, 2022 18:21
TDK написав:
У меня в этом месяце по ВсеКарте кешбек на проезд в городском транспорте.
Купил я один билет на метро в терминале на станции метро. Кешбек начислили.
Затем я купил один билет на метро через приложение "Київ цифровий". Кешбек начислили.
И я решил купить пакет из 25 билетов на метро через приложение "Київ цифровий". А кешбек не начислили...
Почему? Представитель банка может объяснить?
Когда что-то подключаете, читайте все условия.
Кешбек по категории городской транспорт только на транзакции до 20 грн.
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idealstorm
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Додано: Пон 07 лис, 2022 18:29
idealstorm написав: TDK написав:
У меня в этом месяце по ВсеКарте кешбек на проезд в городском транспорте.
Купил я один билет на метро в терминале на станции метро. Кешбек начислили.
Затем я купил один билет на метро через приложение "Київ цифровий". Кешбек начислили.
И я решил купить пакет из 25 билетов на метро через приложение "Київ цифровий". А кешбек не начислили...
Почему? Представитель банка может объяснить?
Когда что-то подключаете, читайте все условия.
Кешбек по категории городской транспорт только на транзакции до 20 грн.
Спасибо! Я подозревал это! )
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TDK
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Додано: Пон 07 лис, 2022 18:51
Добавили только что кредлимита по Всеможу, было 40, стало 50.
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Ferlakur
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Додано: Пон 07 лис, 2022 19:01
mailsiteline написав:
Сумма менее 400000 гривен.
А яка саме якщо не секрет?
mailsiteline написав:
И что, месяц деньги будут заблокированы?
Якщо не помиляюсь то дають ці гроші перевести на ЗСУ наприклад
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Додано: Пон 07 лис, 2022 19:28
Ferlakur написав:
Добавили только что кредлимита по Всеможу, было 40, стало 50.
Аналогічно, стало 52..
Кредліміт непотріьний наливають, а кб третій місяць поспіль зажали!
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Додано: Пон 07 лис, 2022 20:02
root
Сумма 250 тысяч гривен.
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mailsiteline
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Додано: Пон 07 лис, 2022 20:04
root написав: mailsiteline написав:
Сумма менее 400000 гривен.
А яка саме якщо не секрет?
Сумма 250 тысяч гривен.
mailsiteline написав:
И что, месяц деньги будут заблокированы?
Якщо не помиляюсь то дають ці гроші перевести на ЗСУ наприклад
Мне нужны деньги для жизни.
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mailsiteline
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Додано: Пон 07 лис, 2022 22:38
TDK написав: idealstorm написав: TDK написав:
У меня в этом месяце по ВсеКарте кешбек на проезд в городском транспорте.
Купил я один билет на метро в терминале на станции метро. Кешбек начислили.
Затем я купил один билет на метро через приложение "Київ цифровий". Кешбек начислили.
И я решил купить пакет из 25 билетов на метро через приложение "Київ цифровий". А кешбек не начислили...
Почему? Представитель банка может объяснить?
Когда что-то подключаете, читайте все условия.
Кешбек по категории городской транспорт только на транзакции до 20 грн.
Спасибо! Я подозревал это! )
50 поездок будет по 6,5, что выгоднее чем 20% кешбек (50% - напротив. проще по морковке набивать)
мне по коммунал. тоже кгновенно не начислил, подожду 10 дней
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cohan
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