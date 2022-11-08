ВСУ гарантируют жизнь,смелее
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лис, 2022 09:35
Додано: Вів 08 лис, 2022 10:12
щось пішло не так
а що це із їх мобільним додатком для Андроіда:
"щось пішло не так" відсвічує"?
Додано: Вів 08 лис, 2022 10:49
Re: ПУМБ
PUMB, вот тут напрашивается пожелание.
Если ничего не поменялось, то банк при достижении клиентом суммы 400к ₴ должен уведомлять клиента через Viber. Сейчас в приложении реализовали возможность получать информационные уведомления и этот канал надо использовать для таких уведомлений + уведомление можно дополнительно дублировать на электронную почту с разъяснением что и как.
Если клиент попал на ограничение расходных операций из-за необходимости подтвердить источник происхождения средств, то банк должен об этом уведомить в приложение (+дубль на э/почту) и в уведомлении должна значится номер инцидента, по которому можно отслеживать состояние дел. В мобильном приложении ПриватБанка реализована возможность отслеживать состояние созданных банком заявок и это правильно и прозрачно.
Возьмите пожелание на рассмотрение
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