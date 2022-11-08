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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 314315316317

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:35

  mailsiteline написав:
  root написав:Якщо не помиляюсь то дають ці гроші перевести на ЗСУ наприклад :)


Мне нужны деньги для жизни.

ВСУ гарантируют жизнь,смелее
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:12

щось пішло не так

а що це із їх мобільним додатком для Андроіда:
"щось пішло не так" відсвічує"?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:49

Re: ПУМБ

  PUMB написав:
  mailsiteline написав:Здравствуйте!
Мне ваш банк заблокировал карту. Как пояснили за то, что было внесение наличных средств с переводом на другой банк. Сумма менее 400000 гривен. Я предоставил документы, которые они запросили, еще 2 ноября, однако ответа нет. Был также в отделение - девушка-менеджер сказала, что могут отвечать и месяц. И что, месяц деньги будут заблокированы?
...Напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН або номер телефону. Ми перевіримо інформацію.
PUMB, вот тут напрашивается пожелание.
Если ничего не поменялось, то банк при достижении клиентом суммы 400к ₴ должен уведомлять клиента через Viber. Сейчас в приложении реализовали возможность получать информационные уведомления и этот канал надо использовать для таких уведомлений + уведомление можно дополнительно дублировать на электронную почту с разъяснением что и как.
Если клиент попал на ограничение расходных операций из-за необходимости подтвердить источник происхождения средств, то банк должен об этом уведомить в приложение (+дубль на э/почту) и в уведомлении должна значится номер инцидента, по которому можно отслеживать состояние дел. В мобильном приложении ПриватБанка реализована возможность отслеживать состояние созданных банком заявок и это правильно и прозрачно.

Возьмите пожелание на рассмотрение ;)
Howl
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ПУМБ (3163)
08.11.2022 10:49
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