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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 315316317318

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:24

  Howl написав:Возьмите пожелание на рассмотрение


Імхо, якщо банк був би в цьому зацікавлений то давно б реалізував таке. А так ми бачимо на практиці зовсім іншу картину, він зацікавлений щоб такі клієнти спіткнулись без попередження та гроші були легітимно заморожені.
root
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 17:28

Ще не вистачало, щоб клієнт знав до кого звертатися і з якими документами. А відстежувати стан розгляду у банку, де рік додають шаблон постачальника - це взагалі крамола.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:28

  vadlme написав:
  Ferlakur написав:Добавили только что кредлимита по Всеможу, было 40, стало 50.

Аналогічно, стало 52..
Кредліміт непотріьний наливають, а кб третій місяць поспіль зажали!

Дають акцію КБ на 95 грн, але не дають КБ, щоб вистачило на виведення коштів. Дають КБ на дебетку, а потім підвищують ліміт на кредитці і дзвонять, щоб користувалися. ЛН - логіка неадекватності.
Прораб
 
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ПУМБ (3173)
08.11.2022 21:28
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