Імхо, якщо банк був би в цьому зацікавлений то давно б реалізував таке. А так ми бачимо на практиці зовсім іншу картину, він зацікавлений щоб такі клієнти спіткнулись без попередження та гроші були легітимно заморожені.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лис, 2022 14:24
Додано: Вів 08 лис, 2022 17:28
Ще не вистачало, щоб клієнт знав до кого звертатися і з якими документами. А відстежувати стан розгляду у банку, де рік додають шаблон постачальника - це взагалі крамола.
Додано: Вів 08 лис, 2022 21:28
Дають акцію КБ на 95 грн, але не дають КБ, щоб вистачило на виведення коштів. Дають КБ на дебетку, а потім підвищують ліміт на кредитці і дзвонять, щоб користувалися. ЛН - логіка неадекватності.
Додано: Вів 08 лис, 2022 22:44
полікував шляхом оновлення додатку
Додано: Сер 09 лис, 2022 10:17
Re: ПУМБ
Сколько можно с ПУМБа вывести в день через p2p?
Додано: Сер 09 лис, 2022 10:18
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