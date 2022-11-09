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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лис, 2022 14:24
Howl написав:
Возьмите пожелание на рассмотрение
Імхо, якщо банк був би в цьому зацікавлений то давно б реалізував таке. А так ми бачимо на практиці зовсім іншу картину, він зацікавлений щоб такі клієнти спіткнулись без попередження та гроші були легітимно заморожені.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 17:28
Ще не вистачало, щоб клієнт знав до кого звертатися і з якими документами. А відстежувати стан розгляду у банку, де рік додають шаблон постачальника - це взагалі крамола.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:28
vadlme написав: Ferlakur написав:
Добавили только что кредлимита по Всеможу, было 40, стало 50.
Аналогічно, стало 52..
Кредліміт непотріьний наливають, а кб третій місяць поспіль зажали!
Дають акцію КБ на 95 грн, але не дають КБ, щоб вистачило на виведення коштів. Дають КБ на дебетку, а потім підвищують ліміт на кредитці і дзвонять, щоб користувалися. ЛН - логіка неадекватності.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 22:44
полікував шляхом оновлення додатку
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Додано: Сер 09 лис, 2022 10:17
Сколько можно с ПУМБа вывести в день через p2p?
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Додано: Сер 09 лис, 2022 10:18
pfauter написав:
Сколько можно с ПУМБа вывести в день через p2p?
Якщо не помиляюсь за замовчанням - 20000 без проблем, якщо бiльше треба пiднiмати лiмiти
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Додано: Сер 09 лис, 2022 10:48
Вчора вийшло 20К+ і 10К вивести з однієї картки
Можє щось змінили
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