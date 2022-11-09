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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лис, 2022 14:24
Howl написав:
Возьмите пожелание на рассмотрение
Імхо, якщо банк був би в цьому зацікавлений то давно б реалізував таке. А так ми бачимо на практиці зовсім іншу картину, він зацікавлений щоб такі клієнти спіткнулись без попередження та гроші були легітимно заморожені.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 17:28
Ще не вистачало, щоб клієнт знав до кого звертатися і з якими документами. А відстежувати стан розгляду у банку, де рік додають шаблон постачальника - це взагалі крамола.
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klug
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:28
vadlme написав: Ferlakur написав:
Добавили только что кредлимита по Всеможу, было 40, стало 50.
Аналогічно, стало 52..
Кредліміт непотріьний наливають, а кб третій місяць поспіль зажали!
Дають акцію КБ на 95 грн, але не дають КБ, щоб вистачило на виведення коштів. Дають КБ на дебетку, а потім підвищують ліміт на кредитці і дзвонять, щоб користувалися. ЛН - логіка неадекватності.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 22:44
полікував шляхом оновлення додатку
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Додано: Сер 09 лис, 2022 10:17
Сколько можно с ПУМБа вывести в день через p2p?
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pfauter
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Додано: Сер 09 лис, 2022 10:18
pfauter написав:
Сколько можно с ПУМБа вывести в день через p2p?
Якщо не помиляюсь за замовчанням - 20000 без проблем, якщо бiльше треба пiднiмати лiмiти
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Додано: Сер 09 лис, 2022 10:48
Вчора вийшло 20К+ і 10К вивести з однієї картки
Можє щось змінили
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Amethyst
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Додано: Сер 09 лис, 2022 11:40
pfauter написав:
через p2p
Вітаємо!
При використанні для переказу сервісів ПУМБ Ліміт на одну транзакцію 29 999,99, Добовий ліміт 89 999,99, кількість операцій на добу 10 шт.
Операції Р2Р на сторонній сервісах загальний ліміт 700 USD, кількість 3 шт.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 13:40
PUMB написав:
Ліміт на одну транзакцію
А де можна взагалі подивитися всі Ліміти на операції за рахунком і карткою?
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Amethyst
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