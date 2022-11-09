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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 316317318319>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:24

  Howl написав:Возьмите пожелание на рассмотрение


Імхо, якщо банк був би в цьому зацікавлений то давно б реалізував таке. А так ми бачимо на практиці зовсім іншу картину, він зацікавлений щоб такі клієнти спіткнулись без попередження та гроші були легітимно заморожені.
root
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 17:28

Ще не вистачало, щоб клієнт знав до кого звертатися і з якими документами. А відстежувати стан розгляду у банку, де рік додають шаблон постачальника - це взагалі крамола.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:28

  vadlme написав:
  Ferlakur написав:Добавили только что кредлимита по Всеможу, было 40, стало 50.

Аналогічно, стало 52..
Кредліміт непотріьний наливають, а кб третій місяць поспіль зажали!

Дають акцію КБ на 95 грн, але не дають КБ, щоб вистачило на виведення коштів. Дають КБ на дебетку, а потім підвищують ліміт на кредитці і дзвонять, щоб користувалися. ЛН - логіка неадекватності.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 22:44

  Amethyst написав:
  flyman написав:а в мене не робить

а може у вас така болячка?
см. viewtopic.php?p=5504237#p5504237

полікував шляхом оновлення додатку
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:17

Re: ПУМБ

Сколько можно с ПУМБа вывести в день через p2p?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:18

  pfauter написав:Сколько можно с ПУМБа вывести в день через p2p?

Якщо не помиляюсь за замовчанням - 20000 без проблем, якщо бiльше треба пiднiмати лiмiти
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:48

Вчора вийшло 20К+ і 10К вивести з однієї картки
Можє щось змінили
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 11:40

Re: ПУМБ

  pfauter написав:через p2p

Вітаємо!
При використанні для переказу сервісів ПУМБ Ліміт на одну транзакцію 29 999,99, Добовий ліміт 89 999,99, кількість операцій на добу 10 шт.
Операції Р2Р на сторонній сервісах загальний ліміт 700 USD, кількість 3 шт.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:40

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Ліміт на одну транзакцію

А де можна взагалі подивитися всі Ліміти на операції за рахунком і карткою?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:03

  Amethyst написав:
  PUMB написав:Ліміт на одну транзакцію

А де можна взагалі подивитися всі Ліміти на операції за рахунком і карткою?

Так тойво, є ж документ. І Поліна все правильно сказала - ліміт на р2р там нормальний, але до 2-ї сторінки не дочитала, де є ще ліміт на операцію у БУМБофлан у 20к.
klug
 
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