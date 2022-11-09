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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лис, 2022 15:12
klug написав: Amethyst написав: PUMB написав:
Ліміт на одну транзакцію
А де можна взагалі подивитися всі Ліміти на операції за рахунком і карткою?
Так тойво, є ж документ
. І Поліна все правильно сказала - ліміт на р2р там нормальний, але до 2-ї сторінки не дочитала, де є ще ліміт на операцію у БУМБофлан у 20к.
Є ще такий документhttps://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/fe ... 8b2cc31050
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