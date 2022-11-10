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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 316317318319

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:12

  klug написав:
  Amethyst написав:
  PUMB написав:Ліміт на одну транзакцію

А де можна взагалі подивитися всі Ліміти на операції за рахунком і карткою?

Так тойво, є ж документ. І Поліна все правильно сказала - ліміт на р2р там нормальний, але до 2-ї сторінки не дочитала, де є ще ліміт на операцію у БУМБофлан у 20к.

Є ще такий документ
https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/fe ... 8b2cc31050
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:23

Підкажіть, як швидко відбуається зарахуання платежів через моб. додаток в: платежі-Сплата за послуги: поповнення мобільного і "інтернет, ТБ"?
Цікаво, що неможливо здійснити поповнення моб. 091..., це: Укртелеком (контр. пакет 93% Ахметова), Лайкомобайл,... Напис: "Технічна помилка".
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:36

  Visky написав:Підкажіть, як швидко відбуається зарахуання платежів через моб. додаток в: платежі-Сплата за послуги: поповнення мобільного і "інтернет, ТБ"?
Цікаво, що неможливо здійснити поповнення моб. 091..., це: Укртелеком (контр. пакет 93% Ахметова), Лайкомобайл,... Напис: "Технічна помилка".

зазвичай поповнення мобільного швидко , а комунальні платежі до 3 днів. 091 в мене теж не поповнюється, з чим це повязано не знаю , мабуть сама форма зарахування відрізняється від інших операторів
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 15:01

Re: ПУМБ

  Visky написав:Підкажіть, як швидко відбуається зарахуання платежів через моб. додаток в: платежі-Сплата за послуги: поповнення мобільного і "інтернет, ТБ"?
Цікаво, що неможливо здійснити поповнення моб. 091..., це: Укртелеком (контр. пакет 93% Ахметова), Лайкомобайл,... Напис: "Технічна помилка".

Вітаємо!
Оплата відбувається одразу. В ситуації коли відбувається тех. збій надішліть тапніть декілька разів по екрану чи потрясіть телефон щоб надіслати запит у технічну підтримку та розібратися чому виникла проблема.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 15:26

Re: ПУМБ

О і пумб зробив скриньку, тіпа банки в моні
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 16:29

Ще маскота їм не вистачає, лінивця, наприклад. Було б дуже гармонійно.
klug
 
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ПУМБ (3186)
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