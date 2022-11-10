Підкажіть, як швидко відбуається зарахуання платежів через моб. додаток в: платежі-Сплата за послуги: поповнення мобільного і "інтернет, ТБ"? Цікаво, що неможливо здійснити поповнення моб. 091..., це: Укртелеком (контр. пакет 93% Ахметова), Лайкомобайл,... Напис: "Технічна помилка".
Visky написав:Підкажіть, як швидко відбуається зарахуання платежів через моб. додаток в: платежі-Сплата за послуги: поповнення мобільного і "інтернет, ТБ"? Цікаво, що неможливо здійснити поповнення моб. 091..., це: Укртелеком (контр. пакет 93% Ахметова), Лайкомобайл,... Напис: "Технічна помилка".
Вітаємо! Оплата відбувається одразу. В ситуації коли відбувається тех. збій надішліть тапніть декілька разів по екрану чи потрясіть телефон щоб надіслати запит у технічну підтримку та розібратися чому виникла проблема.