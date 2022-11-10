ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лис, 2022 15:12
klug написав: Amethyst написав: PUMB написав:
Ліміт на одну транзакцію
А де можна взагалі подивитися всі Ліміти на операції за рахунком і карткою?
Так тойво, є ж
документ
. І Поліна все правильно сказала - ліміт на р2р там нормальний, але до 2-ї сторінки не дочитала, де є ще ліміт на операцію у БУМБофлан у 20к.
Є ще такий документ
https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/fe ... 8b2cc31050
Ferlakur
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Додано: Сер 09 лис, 2022 16:23
Підкажіть, як швидко відбуається зарахуання платежів через моб. додаток в: платежі-Сплата за послуги: поповнення мобільного і "інтернет, ТБ"?
Цікаво, що неможливо здійснити поповнення моб. 091..., це: Укртелеком (контр. пакет 93% Ахметова), Лайкомобайл,... Напис: "Технічна помилка".
Visky
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Додано: Сер 09 лис, 2022 17:36
Visky написав:
Підкажіть, як швидко відбуається зарахуання платежів через моб. додаток в: платежі-Сплата за послуги: поповнення мобільного і "інтернет, ТБ"?
Цікаво, що неможливо здійснити поповнення моб. 091..., це: Укртелеком (контр. пакет 93% Ахметова), Лайкомобайл,... Напис: "Технічна помилка".
зазвичай поповнення мобільного швидко , а комунальні платежі до 3 днів. 091 в мене теж не поповнюється, з чим це повязано не знаю , мабуть сама форма зарахування відрізняється від інших операторів
lamal
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Додано: Чет 10 лис, 2022 15:01
Visky написав:
Підкажіть, як швидко відбуається зарахуання платежів через моб. додаток в: платежі-Сплата за послуги: поповнення мобільного і "інтернет, ТБ"?
Цікаво, що неможливо здійснити поповнення моб. 091..., це: Укртелеком (контр. пакет 93% Ахметова), Лайкомобайл,... Напис: "Технічна помилка".
Вітаємо!
Оплата відбувається одразу. В ситуації коли відбувається тех. збій надішліть тапніть декілька разів по екрану чи потрясіть телефон щоб надіслати запит у технічну підтримку та розібратися чому виникла проблема.
PUMB
Представник банку
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Додано: Чет 10 лис, 2022 15:26
О і пумб зробив скриньку, тіпа банки в моні
PUnder
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Додано: Чет 10 лис, 2022 16:29
Ще маскота їм не вистачає, лінивця, наприклад. Було б дуже гармонійно.
klug
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3
Додано: Чет 10 лис, 2022 17:23
PUnder написав:
О і пумб зробив скриньку, тіпа банки в моні
Так ви тепер будете в наступному місяці король по кешбеку?
idealstorm
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Додано: Чет 10 лис, 2022 19:29
idealstorm написав: PUnder написав:
О і пумб зробив скриньку, тіпа банки в моні
Так ви тепер будете в наступному місяці король по кешбеку?
Так вона ж не для кешбеку. Ні не буду
. Пумб мої ОСББ де найбільший платіж викинула зі списку
PUnder
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