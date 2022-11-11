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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:02
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cohan
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:28
idealstorm написав: Мизантрóп написав:PUMB
ух тыж,а нафтогаз то мигом (почти) проводится,респект
Не дивно.
Ви, мабуть, вже і забули, що ПУМБ підключав клієнтів на Нафтогаз, оформлювали договори.
помню,кстати надо зайти,может помогут -по одному объекту кривой адрес (не та улица) по области отображается,но тогда при регистрации в П24 (первые месяцы перехода) другого выбора не было,но по ЕИС-коду прошло.
Могли ж и папизже гроши отправить,а тут удивили
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:49
Мизантрóп написав:
,может помогут -по одному объекту кривой адрес (не та улица)
Ага, мрійте, мені вулицю так і не добавили з тих пір коли свій додаток новий зробили. Тільки обіцянки були. І сюди офпреду передавав, і в підтримку через "тапни 5 разів" ...
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