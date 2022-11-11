головне, чтобы оттуда не на ЗСУ по умолчанию уходило, как неподтвержденные кошти
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:02
Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:28
помню,кстати надо зайти,может помогут -по одному объекту кривой адрес (не та улица) по области отображается,но тогда при регистрации в П24 (первые месяцы перехода) другого выбора не было,но по ЕИС-коду прошло.
Могли ж и папизже гроши отправить,а тут удивили
Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:49
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:01
root дяк,час-гроші)) накатаю тоді листа Чернишову,хай коригує,бо кабінетом НГ не коригують.А марку та конверт куплю за кредитні ПУМБи
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:09
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