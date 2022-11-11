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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 317318319320

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:02

  PUnder написав:О і пумб зробив скриньку, тіпа банки в моні


головне, чтобы оттуда не на ЗСУ по умолчанию уходило, как неподтвержденные кошти :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:28

  idealstorm написав:
  Мизантрóп написав:PUMB ух тыж,а нафтогаз то мигом (почти) проводится,респект :!:

Не дивно.
Ви, мабуть, вже і забули, що ПУМБ підключав клієнтів на Нафтогаз, оформлювали договори.

помню,кстати надо зайти,может помогут -по одному объекту кривой адрес (не та улица) по области отображается,но тогда при регистрации в П24 (первые месяцы перехода) другого выбора не было,но по ЕИС-коду прошло.
Могли ж и папизже гроши отправить,а тут удивили
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:49

  Мизантрóп написав:,может помогут -по одному объекту кривой адрес (не та улица)


Ага, мрійте, мені вулицю так і не добавили з тих пір коли свій додаток новий зробили. Тільки обіцянки були. І сюди офпреду передавав, і в підтримку через "тапни 5 разів" ...
root
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:01

root дяк,час-гроші)) накатаю тоді листа Чернишову,хай коригує,бо кабінетом НГ не коригують.А марку та конверт куплю за кредитні ПУМБи :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:09

  Мизантрóп написав:root дяк,час-гроші)) накатаю тоді листа Чернишову,хай коригує,бо кабінетом НГ не коригують.А марку та конверт куплю за кредитні ПУМБи


:mrgreen:


А якщо серйозно то я с початку був шокований тим що проігнорили таке елементарне. А зараз змирився. Дійсно, час=гроші.
root
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