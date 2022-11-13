головне, чтобы оттуда не на ЗСУ по умолчанию уходило, как неподтвержденные кошти
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:02
Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:28
помню,кстати надо зайти,может помогут -по одному объекту кривой адрес (не та улица) по области отображается,но тогда при регистрации в П24 (первые месяцы перехода) другого выбора не было,но по ЕИС-коду прошло.
Могли ж и папизже гроши отправить,а тут удивили
Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:49
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:01
root дяк,час-гроші)) накатаю тоді листа Чернишову,хай коригує,бо кабінетом НГ не коригують.А марку та конверт куплю за кредитні ПУМБи
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:09
Додано: Нед 13 лис, 2022 16:12
Сплата за кордоном з всеКарта грн та кешбек
Добрий день,
коли зараз нараховується кешбек при сплаті за кордоном з грн. всеМожу (наприклад, Німеччина/EUR)? Наразі пройшла оплата через Google Pay, у списку операцій бачу "Зарезервовано" та назву торгової точки, суму у валюті операції та у грн, курс. Кешбеку немає, хоча очікувався. Він може бути нарахований при списанні покупки, чи вже ні? MCC можна якось дізнатися з додатку або WEB-інтерфейсу?
Додано: Нед 13 лис, 2022 16:16
wildlynx десь із жовтня 2021 року ПУМБ став нараховувати кешбек по закордонним транзакціям не по предаворизації а саме після проведення суми по рахунку. Тому чекайте скоріш за все кешбек нарахується через 3-4 дні
Додано: Нед 13 лис, 2022 16:28
Re: ПУМБ
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