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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 12:10
mailsiteline написав:
Здравствуйте!
Банк пумб незаконно присвоил мои средства, объясняя это военным положением.
Я провел операцию по счету на 250000 гривен, и представил им источник дохода на 12 миллионов гривен.
В Нацбанке говорят подавайте в суд.
Добрий день! Напишіть нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію. Також уточніть, коли Ви надати документи, що підтверджують походження коштів, та з якої пошти?
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Додано: Пон 14 лис, 2022 12:10
mailsiteline написав:
Здравствуйте!
Банк пумб незаконно присвоил мои средства, объясняя это военным положением.
Я провел операцию по счету на 250000 гривен, и представил им источник дохода на 12 миллионов гривен.
В Нацбанке говорят подавайте в суд.
Так подавайте. Зачем сюда писать? Тут никто не поможет.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 12:16
lara_08 написав: mailsiteline написав:
Здравствуйте!
Банк пумб незаконно присвоил мои средства, объясняя это военным положением.
Я провел операцию по счету на 250000 гривен, и представил им источник дохода на 12 миллионов гривен.
В Нацбанке говорят подавайте в суд.
Так подавайте. Зачем сюда писать? Тут никто не поможет.
ну, обычно чем больше шума везде где только возможно - тем меньше явно незаконных действий,
а особенно "перегибов на местах"
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Додано: Пон 14 лис, 2022 12:31
lara_08 написав: mailsiteline написав:
Здравствуйте!
Банк пумб незаконно присвоил мои средства, объясняя это военным положением.
Я провел операцию по счету на 250000 гривен, и представил им источник дохода на 12 миллионов гривен.
В Нацбанке говорят подавайте в суд.
Так подавайте. Зачем сюда писать? Тут никто не поможет.
А почему нельзя здесь писать? Я считаю, что это именно то, что требует внимания. А не кэшбеки для нищебродов.
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mailsiteline
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