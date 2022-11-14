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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 318319320321

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 12:10

  mailsiteline написав:Здравствуйте!
Банк пумб незаконно присвоил мои средства, объясняя это военным положением.
Я провел операцию по счету на 250000 гривен, и представил им источник дохода на 12 миллионов гривен.
В Нацбанке говорят подавайте в суд.

Добрий день! Напишіть нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію. Також уточніть, коли Ви надати документи, що підтверджують походження коштів, та з якої пошти?
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 12:10

  mailsiteline написав:Здравствуйте!
Банк пумб незаконно присвоил мои средства, объясняя это военным положением.
Я провел операцию по счету на 250000 гривен, и представил им источник дохода на 12 миллионов гривен.
В Нацбанке говорят подавайте в суд.

Так подавайте. Зачем сюда писать? Тут никто не поможет.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 12:16

  lara_08 написав:
  mailsiteline написав:Здравствуйте!
Банк пумб незаконно присвоил мои средства, объясняя это военным положением.
Я провел операцию по счету на 250000 гривен, и представил им источник дохода на 12 миллионов гривен.
В Нацбанке говорят подавайте в суд.

Так подавайте. Зачем сюда писать? Тут никто не поможет.
ну, обычно чем больше шума везде где только возможно - тем меньше явно незаконных действий,
а особенно "перегибов на местах" :evil:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 12:31

  lara_08 написав:
  mailsiteline написав:Здравствуйте!
Банк пумб незаконно присвоил мои средства, объясняя это военным положением.
Я провел операцию по счету на 250000 гривен, и представил им источник дохода на 12 миллионов гривен.
В Нацбанке говорят подавайте в суд.

Так подавайте. Зачем сюда писать? Тут никто не поможет.

А почему нельзя здесь писать? Я считаю, что это именно то, что требует внимания.
mailsiteline
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:54

  mailsiteline написав:
  lara_08 написав:
  mailsiteline написав:Здравствуйте!
Банк пумб незаконно присвоил мои средства, объясняя это военным положением.
Я провел операцию по счету на 250000 гривен, и представил им источник дохода на 12 миллионов гривен.
В Нацбанке говорят подавайте в суд.

Так подавайте. Зачем сюда писать? Тут никто не поможет.

А почему нельзя здесь писать? Я считаю, что это именно то, что требует внимания.

Ещё в начале лета после подобных сообщений о блокировках ПУМБом денег все кто умеет читать минимизировали свою деятельность с ПУМБом. ПУМБ чудит что с этими блокировками, что с кешбэком.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:56

  lara_08 написав:минимизировали свою деятельность с ПУМБом
не всегда ж есть альтернатива.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 14:20

А почему нельзя здесь писать? Я считаю, что это именно то, что требует внимания.
Ещё в начале лета после подобных сообщений о блокировках ПУМБом денег все кто умеет читать минимизировали свою деятельность с ПУМБом. ПУМБ чудит что с этими блокировками, что с кешбэком.

Я этих сообщений не видел.
Я готов не просто минимизировать деятельность с пумбом, а вообще забыть про этот банк. Но они не отдают деньги. А сумма большая.
mailsiteline
 
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  #<1 ... 318319320321
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