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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 12:10
mailsiteline написав:
Здравствуйте!
Банк пумб незаконно присвоил мои средства, объясняя это военным положением.
Я провел операцию по счету на 250000 гривен, и представил им источник дохода на 12 миллионов гривен.
В Нацбанке говорят подавайте в суд.
Добрий день! Напишіть нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію. Також уточніть, коли Ви надати документи, що підтверджують походження коштів, та з якої пошти?
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Додано: Пон 14 лис, 2022 12:10
mailsiteline написав:
Здравствуйте!
Банк пумб незаконно присвоил мои средства, объясняя это военным положением.
Я провел операцию по счету на 250000 гривен, и представил им источник дохода на 12 миллионов гривен.
В Нацбанке говорят подавайте в суд.
Так подавайте. Зачем сюда писать? Тут никто не поможет.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 12:16
lara_08 написав: mailsiteline написав:
Здравствуйте!
Банк пумб незаконно присвоил мои средства, объясняя это военным положением.
Я провел операцию по счету на 250000 гривен, и представил им источник дохода на 12 миллионов гривен.
В Нацбанке говорят подавайте в суд.
Так подавайте. Зачем сюда писать? Тут никто не поможет.
ну, обычно чем больше шума везде где только возможно - тем меньше явно незаконных действий,
а особенно "перегибов на местах"
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Додано: Пон 14 лис, 2022 12:31
lara_08 написав: mailsiteline написав:
Здравствуйте!
Банк пумб незаконно присвоил мои средства, объясняя это военным положением.
Я провел операцию по счету на 250000 гривен, и представил им источник дохода на 12 миллионов гривен.
В Нацбанке говорят подавайте в суд.
Так подавайте. Зачем сюда писать? Тут никто не поможет.
А почему нельзя здесь писать? Я считаю, что это именно то, что требует внимания.
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mailsiteline
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Додано: Пон 14 лис, 2022 13:54
mailsiteline написав: lara_08 написав: mailsiteline написав:
Здравствуйте!
Банк пумб незаконно присвоил мои средства, объясняя это военным положением.
Я провел операцию по счету на 250000 гривен, и представил им источник дохода на 12 миллионов гривен.
В Нацбанке говорят подавайте в суд.
Так подавайте. Зачем сюда писать? Тут никто не поможет.
А почему нельзя здесь писать? Я считаю, что это именно то, что требует внимания.
Ещё в начале лета после подобных сообщений о блокировках ПУМБом денег все кто умеет читать минимизировали свою деятельность с ПУМБом. ПУМБ чудит что с этими блокировками, что с кешбэком.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 13:56
lara_08 написав:
минимизировали свою деятельность с ПУМБом
не всегда ж есть альтернатива.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 14:20
А почему нельзя здесь писать? Я считаю, что это именно то, что требует внимания.
Ещё в начале лета после подобных сообщений о блокировках ПУМБом денег все кто умеет читать минимизировали свою деятельность с ПУМБом. ПУМБ чудит что с этими блокировками, что с кешбэком.
Я этих сообщений не видел.
Я готов не просто минимизировать деятельность с пумбом, а вообще забыть про этот банк. Но они не отдают деньги. А сумма большая.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 14:38
mailsiteline написав:
А почему нельзя здесь писать? Я считаю, что это именно то, что требует внимания.
Правильно думаете.
Я этих сообщений не видел.
Теперь есть вероятность, что кто-то увидит ваши сообщения, и сделает соответствующие выводы.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 15:41
В последнем обновлении в разделе кредиты светится "всеможу онлайн", при наличии обычной всеможу.
Кто-то уже пробовал открывать, даёт вторую кредитку? Чем "онлайн" лучше?
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Додано: Пон 14 лис, 2022 15:50
PUMB написав: Visky написав:
Підкажіть, як швидко відбуається зарахуання платежів через моб. додаток в: платежі-Сплата за послуги: поповнення мобільного і "інтернет, ТБ"?
Цікаво, що неможливо здійснити поповнення моб. 091..., це: Укртелеком (контр. пакет 93% Ахметова), Лайкомобайл,... Напис: "Технічна помилка".
Вітаємо!
Оплата відбувається одразу. В ситуації коли відбувається тех. збій надішліть тапніть декілька разів по екрану чи потрясіть телефон щоб надіслати запит у технічну підтримку та розібратися чому виникла проблема.
Смішна відповідь.
Неможливо здійснити поповнення моб. 091..., це: Укртелеком (контр. пакет 93% Ахметова), Лайкомобайл.
Це не помилка платежу, ваш банк не здійснює поповнення цих операторів. Через банк Ахметова неможливо поповнити послуги його ж тел. оператора. Це й інші форумчани підтвердили
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