|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 16:12
User253 написав:
Чем "онлайн" лучше?
За операціями зняття готівки в платіжних пристроях (POS-термінал, банкомат тощо), за операціями без фізичного застосування платіжної картки або її реквізитів
за наявною Всеможу оформити он-лайн не дає. Раніше спілкувався з фахівцями, казали, що треба закрити ВсеМожу та через 45 діб подавати замовлення на версію он-лайн.
Але, начебто, є й позитивні новини. Нарешті вдалося відкрити віртуальну до існуючого рахунку ВсеКарта з пластиком. Раніше відмовляли, казали, що потрібно спочатку відкривати віртуальну, а вже до неї пластик, а при існуючому пластику, це можливо було знов таки лише через 45 діб. Нарешті порозумнішали
-
kulikrom
-
-
- Повідомлень: 1431
- З нами з: 14.09.11
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 лис, 2022 16:24
Visky написав:
Смішна відповідь.
Неможливо здійснити поповнення моб. 091..., це: Укртелеком (контр. пакет 93% Ахметова), Лайкомобайл.
Це не помилка платежу, ваш банк не здійснює поповнення цих операторів. Через банк Ахметова неможливо поповнити послуги його ж тел. оператора. Це й інші форумчани підтвердили
Банк здійснює поповнення даних операторів. Якщо у Вас не здійснюється оплата, це означає, щоу Вас стався збій. Виконайте, будь ласка, вказані кроки, щоб зв'язатися з технічною підтримкою.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2945
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 14 лис, 2022 16:35
kulikrom написав:
Але, начебто, є й позитивні новини. Нарешті вдалося відкрити віртуальну до існуючого рахунку ВсеКарта з пластиком.
А можно подробнее?
Пока вижу, что виртуалки только к дебетке открываютсяPUMB,
когда можно будет открывать доп.карты или перевыпускать кредитки онлайн? (всеможу)
-
User253
-
-
- Повідомлень: 46
- З нами з: 11.09.22
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 лис, 2022 16:52
User253 написав:
виртуалки только к дебетке открываются
так і є. ВсеКарта = дебітна
-
kulikrom
-
-
- Повідомлень: 1431
- З нами з: 14.09.11
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|