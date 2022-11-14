За операціями зняття готівки в платіжних пристроях (POS-термінал, банкомат тощо), за операціями без фізичного застосування платіжної картки або її реквізитів
за наявною Всеможу оформити он-лайн не дає. Раніше спілкувався з фахівцями, казали, що треба закрити ВсеМожу та через 45 діб подавати замовлення на версію он-лайн.
Але, начебто, є й позитивні новини. Нарешті вдалося відкрити віртуальну до існуючого рахунку ВсеКарта з пластиком. Раніше відмовляли, казали, що потрібно спочатку відкривати віртуальну, а вже до неї пластик, а при існуючому пластику, це можливо було знов таки лише через 45 діб. Нарешті порозумнішали