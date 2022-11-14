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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 319320321322

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 16:12

  User253 написав:Чем "онлайн" лучше?

За операціями зняття готівки в платіжних пристроях (POS-термінал, банкомат тощо), за операціями без фізичного застосування платіжної картки або її реквізитів


за наявною Всеможу оформити он-лайн не дає. Раніше спілкувався з фахівцями, казали, що треба закрити ВсеМожу та через 45 діб подавати замовлення на версію он-лайн.

Але, начебто, є й позитивні новини. Нарешті вдалося відкрити віртуальну до існуючого рахунку ВсеКарта з пластиком. Раніше відмовляли, казали, що потрібно спочатку відкривати віртуальну, а вже до неї пластик, а при існуючому пластику, це можливо було знов таки лише через 45 діб. Нарешті порозумнішали
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 16:24

  Visky написав:Смішна відповідь.
Неможливо здійснити поповнення моб. 091..., це: Укртелеком (контр. пакет 93% Ахметова), Лайкомобайл.
Це не помилка платежу, ваш банк не здійснює поповнення цих операторів. Через банк Ахметова неможливо поповнити послуги його ж тел. оператора. Це й інші форумчани підтвердили

Банк здійснює поповнення даних операторів. Якщо у Вас не здійснюється оплата, це означає, щоу Вас стався збій. Виконайте, будь ласка, вказані кроки, щоб зв'язатися з технічною підтримкою.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 16:35

  kulikrom написав:Але, начебто, є й позитивні новини. Нарешті вдалося відкрити віртуальну до існуючого рахунку ВсеКарта з пластиком.

А можно подробнее?
Пока вижу, что виртуалки только к дебетке открываются

PUMB, когда можно будет открывать доп.карты или перевыпускать кредитки онлайн? (всеможу)
User253
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 16:52

  User253 написав:виртуалки только к дебетке открываются

так і є. ВсеКарта = дебітна
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:14

Re: ПУМБ

  User253 написав:В последнем обновлении в разделе кредиты светится "всеможу онлайн", при наличии обычной всеможу.
Эта общая реклама. Т. е. гарантий нет никаких, что её банк захочет оформить.

  User253 написав:Кто-то уже пробовал открывать, даёт вторую кредитку?
Карта с кредитным лимитом может только одна.

  User253 написав:Чем "онлайн" лучше?
Чем-то лучше, чем-то хуже. Например, лучше тем, что неторговые операции входят в льготный период; хуже тем, что переводы собственных средств со всеМОЖУ online платные.
Howl
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  #<1 ... 319320321322
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