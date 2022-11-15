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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 16:12
User253 написав:
Чем "онлайн" лучше?
За операціями зняття готівки в платіжних пристроях (POS-термінал, банкомат тощо), за операціями без фізичного застосування платіжної картки або її реквізитів
за наявною Всеможу оформити он-лайн не дає. Раніше спілкувався з фахівцями, казали, що треба закрити ВсеМожу та через 45 діб подавати замовлення на версію он-лайн.
Але, начебто, є й позитивні новини. Нарешті вдалося відкрити віртуальну до існуючого рахунку ВсеКарта з пластиком. Раніше відмовляли, казали, що потрібно спочатку відкривати віртуальну, а вже до неї пластик, а при існуючому пластику, це можливо було знов таки лише через 45 діб. Нарешті порозумнішали
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Додано: Пон 14 лис, 2022 16:24
Visky написав:
Смішна відповідь.
Неможливо здійснити поповнення моб. 091..., це: Укртелеком (контр. пакет 93% Ахметова), Лайкомобайл.
Це не помилка платежу, ваш банк не здійснює поповнення цих операторів. Через банк Ахметова неможливо поповнити послуги його ж тел. оператора. Це й інші форумчани підтвердили
Банк здійснює поповнення даних операторів. Якщо у Вас не здійснюється оплата, це означає, щоу Вас стався збій. Виконайте, будь ласка, вказані кроки, щоб зв'язатися з технічною підтримкою.
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PUMB
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Додано: Пон 14 лис, 2022 16:35
kulikrom написав:
Але, начебто, є й позитивні новини. Нарешті вдалося відкрити віртуальну до існуючого рахунку ВсеКарта з пластиком.
А можно подробнее?
Пока вижу, что виртуалки только к дебетке открываютсяPUMB,
когда можно будет открывать доп.карты или перевыпускать кредитки онлайн? (всеможу)
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User253
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Додано: Пон 14 лис, 2022 16:52
User253 написав:
виртуалки только к дебетке открываются
так і є. ВсеКарта = дебітна
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kulikrom
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Додано: Пон 14 лис, 2022 18:14
User253 написав:
В последнем обновлении в разделе кредиты светится "всеможу онлайн", при наличии обычной всеможу.
Эта общая реклама. Т. е. гарантий нет никаких, что её банк захочет оформить.
User253 написав:
Кто-то уже пробовал открывать, даёт вторую кредитку?
Карта с кредитным лимитом может только одна.
User253 написав:
Чем "онлайн" лучше?
Чем-то лучше, чем-то хуже. Например, лучше тем, что неторговые операции входят в льготный период; хуже тем, что переводы собственных средств со всеМОЖУ online платные.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 20:15
PUMB, дайте пожалуйста ссылку на тарифы карты всеможу-онлайн, а то на сайте не нашёл
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User253
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Додано: Пон 14 лис, 2022 23:17
User253, по кредитке в приложении ДКБО (в самом конце).
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Додано: Вів 15 лис, 2022 03:45
PUMB написав: Visky написав:
Смішна відповідь.
Неможливо здійснити поповнення моб. 091..., це: Укртелеком (контр. пакет 93% Ахметова), Лайкомобайл.
Це не помилка платежу, ваш банк не здійснює поповнення цих операторів. Через банк Ахметова неможливо поповнити послуги його ж тел. оператора. Це й інші форумчани підтвердили
Банк здійснює поповнення даних операторів. Якщо у Вас не здійснюється оплата, це означає, щоу Вас стався збій. Виконайте, будь ласка, вказані кроки, щоб зв'язатися з технічною підтримкою.
Ні, через моб. додаток не здійснює, от і колега Lamal підтверджує: ПУМБ
Ага, "у Вас стався збій" (а може то у вас?), місяцями вже і у всіх, а тех.підтримка не реагує.
Щойно ще раз спробував на вже інший № 091 - те що й завжди.
Спробуйте самі поповнити № 091...
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Visky
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Додано: Вів 15 лис, 2022 11:03
mailsiteline написав: lara_08 написав: mailsiteline написав:
Здравствуйте!
Банк пумб незаконно присвоил мои средства, объясняя это военным положением.
Я провел операцию по счету на 250000 гривен, и представил им источник дохода на 12 миллионов гривен.
В Нацбанке говорят подавайте в суд.
Так подавайте. Зачем сюда писать? Тут никто не поможет.
А почему нельзя здесь писать? Я считаю, что это именно то, что требует внимания.
всё правильно! форумы были созданы для гласности. а банки очень не любят, когда негатив выносят в общественное пространство
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ukrmvs
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