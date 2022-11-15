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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 лис, 2022 13:54
User253 написав: kulikrom написав:
Але, начебто, є й позитивні новини. Нарешті вдалося відкрити віртуальну до існуючого рахунку ВсеКарта з пластиком.
А можно подробнее?
Пока вижу, что виртуалки только к дебетке открываютсяPUMB,
когда можно будет открывать доп.карты или перевыпускать кредитки онлайн? (всеможу)
Додаткову картку Ви можете отримати по рахунку. На жаль, випуску віртуальної карти у нас ще немає.
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