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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 320321322323

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:54

  User253 написав:
  kulikrom написав:Але, начебто, є й позитивні новини. Нарешті вдалося відкрити віртуальну до існуючого рахунку ВсеКарта з пластиком.

А можно подробнее?
Пока вижу, что виртуалки только к дебетке открываются

PUMB, когда можно будет открывать доп.карты или перевыпускать кредитки онлайн? (всеможу)

Додаткову картку Ви можете отримати по рахунку. На жаль, випуску віртуальної карти у нас ще немає.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 16:25

  PUMB написав:Додаткову картку Ви можете отримати по рахунку.

Тобто, потрібно звернутись до найближчого відділення Банку, та надати замовлення. Згідно тарифів для ВсеМожу
Випуск та обслуговування однієї
додаткової платіжної картки
Входить у вартість тарифу за перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь клієнта іншого банку без використання
платіжної картки

Я вірно доповнив вашу відповідь, колего PUMB?
Від вас залишилось єдине - поясніть панству, чи потрібно два рази бігати на уклін до ваших співробітників, тобто перший раз, замовити, а інший - піймати зайченя, щоб віддати фото. Так?
Та який термін на випуск додаткового пластику до ВсеМожу?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 18:07

Re: ПУМБ

Можна і миттєвий пластик отримати
Amethyst
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