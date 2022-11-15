PUMB написав:
Додаткову картку Ви можете отримати по рахунку.
Тобто, потрібно звернутись до найближчого відділення Банку, та надати замовлення. Згідно тарифів для ВсеМожу
Випуск та обслуговування однієї
додаткової платіжної картки
Входить у вартість тарифу за перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь клієнта іншого банку без використання
платіжної картки
Я вірно доповнив вашу відповідь, колего PUMB
?
Від вас залишилось єдине - поясніть панству, чи потрібно два рази бігати на уклін до ваших співробітників, тобто перший раз, замовити, а інший - піймати зайченя, щоб віддати фото. Так?
Та який термін на випуск додаткового пластику до ВсеМожу?