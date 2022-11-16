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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 лис, 2022 13:54
User253 написав: kulikrom написав:
Але, начебто, є й позитивні новини. Нарешті вдалося відкрити віртуальну до існуючого рахунку ВсеКарта з пластиком.
А можно подробнее?
Пока вижу, что виртуалки только к дебетке открываютсяPUMB,
когда можно будет открывать доп.карты или перевыпускать кредитки онлайн? (всеможу)
Додаткову картку Ви можете отримати по рахунку. На жаль, випуску віртуальної карти у нас ще немає.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 16:25
PUMB написав:
Додаткову картку Ви можете отримати по рахунку.
Тобто, потрібно звернутись до найближчого відділення Банку, та надати замовлення. Згідно тарифів для ВсеМожу
Випуск та обслуговування однієї
додаткової платіжної картки
Входить у вартість тарифу за перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь клієнта іншого банку без використання
платіжної картки
Я вірно доповнив вашу відповідь, колего PUMB
?
Від вас залишилось єдине - поясніть панству, чи потрібно два рази бігати на уклін до ваших співробітників, тобто перший раз, замовити, а інший - піймати зайченя, щоб віддати фото. Так?
Та який термін на випуск додаткового пластику до ВсеМожу?
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Додано: Вів 15 лис, 2022 18:07
Можна і миттєвий пластик отримати
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Додано: Сер 16 лис, 2022 10:06
И где там тарифы? (файл, документ, - а не рекламные материалы)
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User253
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Додано: Сер 16 лис, 2022 10:16
kulikrom написав:
Я вірно доповнив вашу відповідь, колего PUMB
?
Від вас залишилось єдине - поясніть панству, чи потрібно два рази бігати на уклін до ваших співробітників, тобто перший раз, замовити, а інший - піймати зайченя, щоб віддати фото. Так?
Та який термін на випуск додаткового пластику до ВсеМожу?
По ВСЕМОЖУ для отримання додаткової картки потрібно звертатися у відділення. Можна отримати миттєву картку, можна іменну (у такому випадку необхідно декілька днів). До 2-х пакетних карток можна отримати безкоштовно, наступні картки - вже згідно діючих тарифів банку.
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PUMB
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Додано: Сер 16 лис, 2022 10:18
User253 написав:
И где там тарифы? (файл, документ, - а не рекламные материалы)
У кінці сторінки вкладені файли для завантаження з відповідними тарифами.
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PUMB
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Додано: Сер 16 лис, 2022 11:06
PUMB написав: User253 написав: PUMB написав:
https://www.pumb.ua/credit/can-all-online#form-order
И где там тарифы? (файл, документ, - а не рекламные материалы)
У кінці сторінки вкладені файли для завантаження з відповідними тарифами.
Довожу до вашого відома, що в ТИХ посиланнях на "Тарифи АТ "ПУМБ" на обслуговування фізичних осіб" ВІДСУТНІ від слова ЗОВСІМ тарифи по кредиткам, в тому числі по карті ВсеМожу.
Публічних тарифів по ВсеМожу, в т.ч. і по ВсеМожу-онлайн НІДЕ НЕМАЄ.
От думаю проінформувати за це НБУ і... СБУ на всяк випадок
ПС. Раніше тарифи по ВсеМожу можна було вициганити прямим посиланням в веб-ІБ
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Amethyst
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