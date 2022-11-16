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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 320321322323

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:54

  User253 написав:
  kulikrom написав:Але, начебто, є й позитивні новини. Нарешті вдалося відкрити віртуальну до існуючого рахунку ВсеКарта з пластиком.

А можно подробнее?
Пока вижу, что виртуалки только к дебетке открываются

PUMB, когда можно будет открывать доп.карты или перевыпускать кредитки онлайн? (всеможу)

Додаткову картку Ви можете отримати по рахунку. На жаль, випуску віртуальної карти у нас ще немає.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 16:25

  PUMB написав:Додаткову картку Ви можете отримати по рахунку.

Тобто, потрібно звернутись до найближчого відділення Банку, та надати замовлення. Згідно тарифів для ВсеМожу
Випуск та обслуговування однієї
додаткової платіжної картки
Входить у вартість тарифу за перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь клієнта іншого банку без використання
платіжної картки

Я вірно доповнив вашу відповідь, колего PUMB?
Від вас залишилось єдине - поясніть панству, чи потрібно два рази бігати на уклін до ваших співробітників, тобто перший раз, замовити, а інший - піймати зайченя, щоб віддати фото. Так?
Та який термін на випуск додаткового пластику до ВсеМожу?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 18:07

Re: ПУМБ

Можна і миттєвий пластик отримати
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:06

  PUMB написав:
  User253 написав:PUMB, дайте пожалуйста ссылку на тарифы карты всеможу-онлайн, а то на сайте не нашёл

https://www.pumb.ua/credit/can-all-online#form-order

И где там тарифы? (файл, документ, - а не рекламные материалы)
User253
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:16

  kulikrom написав:Я вірно доповнив вашу відповідь, колего PUMB?
Від вас залишилось єдине - поясніть панству, чи потрібно два рази бігати на уклін до ваших співробітників, тобто перший раз, замовити, а інший - піймати зайченя, щоб віддати фото. Так?
Та який термін на випуск додаткового пластику до ВсеМожу?

По ВСЕМОЖУ для отримання додаткової картки потрібно звертатися у відділення. Можна отримати миттєву картку, можна іменну (у такому випадку необхідно декілька днів). До 2-х пакетних карток можна отримати безкоштовно, наступні картки - вже згідно діючих тарифів банку.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:18

  User253 написав:
  PUMB написав:
  User253 написав:PUMB, дайте пожалуйста ссылку на тарифы карты всеможу-онлайн, а то на сайте не нашёл

https://www.pumb.ua/credit/can-all-online#form-order

И где там тарифы? (файл, документ, - а не рекламные материалы)

У кінці сторінки вкладені файли для завантаження з відповідними тарифами.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:06

  PUMB написав:
  User253 написав:
  PUMB написав:https://www.pumb.ua/credit/can-all-online#form-order
И где там тарифы? (файл, документ, - а не рекламные материалы)

У кінці сторінки вкладені файли для завантаження з відповідними тарифами.

Довожу до вашого відома, що в ТИХ посиланнях на "Тарифи АТ "ПУМБ" на обслуговування фізичних осіб" ВІДСУТНІ від слова ЗОВСІМ тарифи по кредиткам, в тому числі по карті ВсеМожу.
Публічних тарифів по ВсеМожу, в т.ч. і по ВсеМожу-онлайн НІДЕ НЕМАЄ.
От думаю проінформувати за це НБУ і... СБУ на всяк випадок :mrgreen:

ПС. Раніше тарифи по ВсеМожу можна було вициганити прямим посиланням в веб-ІБ :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:44

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:бслуговування фізичних осіб" ВІДСУТНІ від слова ЗОВСІМ тарифи по кредиткам, в тому числі по карті ВсеМожу.
Публічних тарифів по ВсеМожу, в т.ч. і по ВсеМожу-онлайн НІДЕ НЕМАЄ.

Плохо ищете. Тарифы по кредиткам всегда были в " Публичной пропозиції", додаток 3 или 4 лень искать
vlad_golovin_78
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 12:13

  Amethyst написав:От думаю проінформувати за це НБУ і... СБУ на всяк випадок :mrgreen:

Ти ще в дурку подзвони, клоун.
Відкрий свій договір і там стоїть твій підпис, що ти ознайомився зі всіма умовами і тарифами.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 12:14

  PUMB написав:У кінці сторінки вкладені файли для завантаження з відповідними тарифами.

Пожелания к улучшению сервиса:
1. Разместить отдельным файлом по прямой ссылке тарифы соотв. карты (карт)
2. Размещать не в виде "энциклопедии", а отдельным файлом.

Зачем банк предлагает клиенту решать эти ребусы и проходить квесты (куда-то что мотать на странице, потом в какой-то энциклопедии искать нужный раздел и т.д.)? Нельзя разместить файл с тарифами по карте на 1-2стр.А4 в *pdf формате?

Удивительно, что такие простые вещи приходится объяснять. Действительно, может через НБУ попробовать получить файл с тарифами по этой карте от ПУМба, как выше посоветовали?

Попробуйте ещё раз, и дайте мне точный (пошаговый? в случае с ПУМБ) путь к тарифам по этой карте: по какой ссылке идти, куда нажимать, на какую страницу мотать.
Или мне весь сайт, и всё ДКБО перечитывать?
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