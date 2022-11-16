vlad_golovin_78 написав:
Плохо ищете. Тарифы по кредиткам всегда были в " Публичной пропозиції", додаток 3 или 4 лень искать
А чо так?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лис, 2022 12:55
А чо так?
Додано: Сер 16 лис, 2022 13:05
Чудак, на буХву "М", в мене ж Оферта і Додаток з різними датами. Мені банка не давала перепідписувати ДКБО(Оферта) після змін. Може то ДКБО вже і нікчемне?
А ПУМБ зараз сам по будь-якому приводу вимагає довідку з СБУ, шо клієнт не терорист!
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